Elton John è sbarcato a Capri ma la sua presenza ha scatenato una polemica, infatti stando a quanto denunciato dal Codacons la star non avrebbe utilizzato la mascherina inadempiendo alle misure di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’imprenditore Roberto Russo ha smetito quanto accaduto rispondendo al comunicato rilasciato dall’associazione.

Carlo Rienzi: “Le regole valgono per tutti” approfondimento Pride, 10 artisti portabandiera della comunità LGBTQ+. FOTO Le immagini di Elton John sull’isola hanno fatto il giro dei social arrivando anche al Codacons che ha deciso di denunciare l’artista al Prefetto, al Comune di Capri e alla Regione Campania. Come riportato sul sito dell’associazione, le ordinanze comunali e la disposizione n. 72 della Regione Campania impongono l’obbligo di utilizzare la mascherina anche nei luoghi all’aperto fino al 4 ottobre. Carlo Rienzi, presidente del Codaconds, ha dichiarato: “Le regole valgono per tutti, e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all’aperto, lo stesso vale per vip e personaggi famosi. Per tale motivo presentiamo una istanza al Prefetto di Napoli, al Comune di Capri e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché elevino nei confronti di Elton John la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da 400 a 1000 euro”.