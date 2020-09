L'annuncio di Jude Law: sono di nuovo papà. L'attore ha sei figli

Nel corso dell'intervista, Jude Law stava parlando di ciò che ha fatto durante il lockdown, spiegando nel dettaglio le sue attività di giardinaggio e la sua nuova ossessione per il glicine. " Mi sono innamorato del mio giardino . Ho capito quanto sono fortunato ad avere un giardino. Abbiamo avuto la primavera più bella, è stata come l'unica benedizione in mezzo a questa follia. Sono ossessionato dal mio glicine perché l'ho visto crescere. È la cosa che mi ossessiona di più al mondo. Oh, e per di più ho avuto un bambino , quindi eccoti quello che ho fatto” ha svelato Jude a Jimmy Fellon, che ha risposto congratulandosi con lui. “È davvero meraviglioso” ha continuato l'attore parlando del piccolo appena nato.

Jude Law e l'amore con Philippa Coan

approfondimento

Stefano Accorsi e Bianca Vitali genitori, nato il figlio Alberto

Jude si è sposato con Philippa in gran segreto il 2 maggio 2019 a Londra, alla Old Marylebone Town Hall, senza ospiti hollywoodiani ma solo parenti e amici strettissimi. Il figlio Rafferty gli ha fatto da testimone. "Sono molto fortunato ad essere coinvolto con qualcuno di cui sono follemente innamorato” aveva dichiarato tempo fa parlando di Philippa. "L'idea di avere più figli sarebbe semplicemente meravigliosa – aveva aggiunto – ho la fortuna di stare con qualcuno con cui mi sto divertendo più di quanto abbia mai fatto in vita mia. Abbiamo un'esistenza familiare incredibilmente stabile e sana e meravigliosa e questo coinvolge i miei figli che sono giovani adulti. E poi i più piccoli sono solo tanta gioia e tanto divertimento". A Jude Law il ruolo di padre piace davvero molto: “È la parte più bella della giornata, quando li metti a letto e gli racconti una storia – raccontò tempo fa a Grazia – a mia figlia Iris scrivevo lettere firmandomi “Fatina dei denti” e per quattro anni gliele ho lette la sera. Poi, una volta, ho visto il suo sguardo, ho capito che mi prendeva per pazzo e ho scoperto che lei, sin da subito, sapeva benissimo che la Fatina non esisteva, che ero io a recitare la parte. Non mi ha mai detto nulla per non farmi dispiacere. Credo che a volte un genitore voglia che il proprio figlio rimanga bambino il più a lungo possibile”.