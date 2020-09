Beyoncé e Jay-Z, vacanze in Europa a bordo di un lussuoso yacht

Vacanze in Europa per Beyoncé e Jay-Z , che si stanno concedendo alcuni giorni di relax insieme ai loro figli tra le coste europee a bordo di uno yacht a cinque stelle.

Come riportato da siti e magazine americani, Beyoncé, 39 anni, e Jay-Z, 50, stanno navigando in Europa in questo momento, a bordo di un imponente yacht. Con loro ci sono i tre figli Blue Ivy , 8 anni e i gemelli Sir e Rumi di 3. La famiglia Carter (il vero nome di Jay-Z è infatti Shawn Corey Carter) è stata paparazzata al largo della Croazia , a bordo di uno yacht dal nome Lana grande quanto un campo da calcio, come riportato dal sito TMZ, di 106 metri di lunghezza e 13 di altezza. Può ospitare fino a 12 ospiti, senza contare i 34 membri dell'equipaggio, in 8 cabine con bagno privato, 7 camere VIP e una master suite.

Beyoncé e Jay-Z, compleanno sul mare

La cantante si è voluta regalare una vacanza in famiglia in occasione del suo 39esimo compleanno, il 4 settembre. Secondo il sito croato Total Croatia News, Beyoncé e il marito avrebbero addirittura chiesto di poter godere in esclusiva dell'intero isolotto di Vrnik. Una richiesta difficilmente realizzabile visto che a Vrnik vivono circa cento persone.

Evidentemente la coppia ama molto la Croazia: ci sono stati anche nove anni fa, precisamente nell'isola di Hvar, mentre due anni prima avevano visitato Dubrovnik. Lo yacht Lana è stato avvistato sabato intorno all'arcipelago delle Kornati. Poi, nel pomeriggio dello stesso giorno, i turisti in visita all'isola di Žut hanno intercettato Beyoncé e Jay-Z in Croazia, mentre cenavano in un ristorante. L'artista texana e il rapper newyorkese hanno sempre indossato le mascherine durante le loro pause sulla terraferma, come confermano foto e video pubblicati dai fan. Prima di salpare per l'Europa, Beyoncé e Jay-Z avevano trascorso alcuni giorni negli Hamptons, Long Island, non lontano da New York. In quell'occasione la coppia era stata avvistata a bordo di uno yacht con il CEO di Twitter Jack Dorsey.