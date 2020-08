Uniqlo, la prossima collaborazione sarà con Jil Sander

approfondimento

Uniqlo, la collezione di Billie Eilish e Takashi Murakami

Il frutto della collaborazione tra i due big della moda ha un nome, anche questo non nuovo, si chiamerà +J e sarà una collezione in vendita a partire dal prossimo autunno. Lo stile rispecchia il rigore della stilista europea e la linea minimalista propria del Sol Levante. Come si legge nel profilo Instagram di Uniqlo, si tratta del ritorno di una collaborazione leggendaria. "Undici anni dopo la prima collaborazione di successo, la designer leggendaria Jil Sander torna in Uniqlo con il suo stile modernista. Understatement e comodità saranno l'essenza di questa collezione +J Fall 2020".



La nuova collaborazione, così come la prima, vede Jil Sander lavorare sui tessuti e sulle linee nell'ottica di realizzare capi senza tempo che possano durare nel tempo. Saranno capi caratterizzati dal rigore delle forme minimal, senza per questo risultare austere. L'intenzione è "quella di elevare tutti quegli essentials che oggi sono i pilastri del nostro guardaroba, lavorando sulle forme e sui colori, utilizzando materiali eco-friendly e rispettosi dell'ambiente, con un'attenzione particolare per i dettagli", queste le parole della stessa Sander. Un sodalizio creativo che si tradurrà in autunno in una collezione che, tra le altre cose, vuole essere democraticamente alla portata di tutti e non di pochi.