Padiglione Venezia, l'omaggio a Ennio Morricone

Il 2020 dà vita a una Biennale irripetibile al Padiglione Venezia, l’inaugurazione è fissata per il 29 agosto alle ore 17 con l’omaggio musicale a Morricone, la Venice Chamber Orchestra e il maestro Pietro Semenzato

Un ponte virtuale con la Biennale 2021, ma anche un'opportunità per immaginare e plasmare un mondo diverso e invitare i giovani a credere in questo futuro prossimo, apparentemente così incerto: sono queste le radici di "Aperture Straordinarie", il progetto voluto dal Comune di Venezia che non ha così rinunciato all'apertura del proprio Padiglione nei Giardini della Biennale, decidendo di dare voce e spazio gratuitamente alle realtà culturali che negli ultimi mesi hanno attraversato una profonda crisi (Speciale Coronavirus).