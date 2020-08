Brad Pitt e Jennifer Aniston tornano insieme (ma solo in video)

Giovedì 20 agosto le due star parteciperanno, insieme ad altri volti noti, alla lettura virtuale del copione di “Fuori di testa” film del 1982 che vedeva protagonista Sean Penn

Brad Pitt (FOTO) e Jennifer Aniston di nuovo insieme, anche se non nel modo in cui vorrebbero tanti fan. I due attori fanno parte di un gruppo di star che ha firmato per "Feelin 'A-Live" di Dane Cook, accettando di prendere parte alla lettura virtuale del copione di “Fuori di testa”, film del 1982.

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme per lavoro approfondimento L'incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston che fa sperare i fan. FOTO Questa speciale lettura andrà in onda il 21 agosto su Facebook Live e TikTok ed è nata per una buona causa: raccogliere fondi per sostenere l'associazione Core nella lotta al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e nell'ambito della riforma della giustizia americana. Tanti gli attori che parteciperanno all'evento, tra i quali Sean Penn, che è stato protagonista della versione originale del film, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew David McConaughey, Julia Roberts, Jimmy Kimmel. Sean Penn non ha rivelato quale ruolo interpreterà nella lettura, ma ha confermato che non riprenderà il suo ex personaggio Jeff Spicoli. Ancora non si sa quali panni “vestiranno” Brad Pitt e Jennifer Aniston e soprattutto se avranno scene insieme. Non è da escludere, considerando che i rapporti tra i due celebri ex ormai da diversi anni sono tornati amichevoli. In ogni caso è molto probabile che ci sarà attenzione per la reunion dei due: basti pensare al clamore social suscitato a gennaio durante il backstage dei SAG Awards, dopo la vittoria di Jennifer Aniston come miglior attrice in una serie drammatica (The Morning Show) quando Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati fotografati molto vicini. I fan continuano a sognare una reunion anche sentimentale.

Brad Pitt e Jennifer Aniston - ©Getty

Jennifer Aniston sulla storia con Brad Pitt approfondimento I 50enni famosi del 2020 per i quali il tempo non passa mai. FOTO Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati sposati dal 2000 al 2005, anno in cui l'attore cominciò una relazione con Angelina Jolie. Recentemente è tornata virale un'intervista che l'attrice 51enne fece con Oprah Winfrey nel 2005. “I media non fanno altro che creare immagini finte e fittizie, è successo anche con il nostro matrimonio. La stampa può mostrare solo ciò che accade sul red carpet, non ciò che le persone vivono ogni giorno della loro vita. Siamo esseri umani, che vivono esperienze umane e non c’è niente di diverso da chiunque altro se non che sei esposto agli occhi del mondo come un personaggio pubblico”.

