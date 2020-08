Moda, Laura Biagiotti sfila a Roma, a settembre in piazza Campidoglio

Dopo Dior, che ha portato in scena per la prima volta fuori da Parigi la nuova collezione Cruise a Lecce (Dior in Salento, in piazza 45 modelle), la prestigiosa maison Laura Biagiotti sceglie la 'sua' Roma come palcoscenico per presentare la nuova collezione per la Primavera Estate 2021, tornando in passerella live dopo il lockdown, con una sfilata in programma il 13 settembre in una location unica, la piazza del Campidoglio. Il Gruppo Biagiotti ha restaurato la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono. "Abbiamo pensato più che altro a restituire, a conservare capolavori irripetibili anche per superare il senso di impermanenza della moda: le pietre vanno oltre. Noi combattiamo sempre contro il tempo e in fondo la moda è un foglio bianco sul quale disegnare il futuro", dice Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo del gruppo.