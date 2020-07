Milano Digital Fashion Week, la sfilata di Etro è anche dal vivo

Dal vivo e per la prima volta insieme i fratelli Etro presentano le collezioni create durante il lockdown. Si tratta del primo evento fisico in epoca Covid, ristretto e con tutte le precauzioni sanitarie necessarie. Una sfilata che vuole dare un segno di positività, fatta di abiti reali per persone reali e accompagnata dalla musica di Ennio Morricone suonata da un'orchestra