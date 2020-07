Forbes smentisce Kanye West: Kim Kardashian non è miliardaria

Un nuovo capitolo nella saga Jenner-Kardashian vs Forbes è appena cominciato: solamente qualche giorno fa, Kanye West si congratulava con la moglie per essere diventata ufficialmente una miliardaria. Ora, però, la rivista li smentisce: le cose sarebbero un po’ diverse.

Forbes, l’indagine su Kim Kardashian

Il marchio di bellezza di Kim Kardashian, KKW Beauty, è stato valutato un miliardo di dollari: è quanto ha reso noto Kanye West attraverso un tweet. Ma, secondo Forbes (che già nei giorni scorsi ha tolto lo status di miliardaria a Kylie Jenner), Kim miliardaria non è. Esattamente come la sorellastra.

La 39enne imprenditrice e star tv avrebbe venduto per 200 milioni di dollari il 20% del suo marchio a Coty, azienda già proprietaria del 51% dell’azienda di Kylie: quest’ultima, dapprima descritta come una miliardaria “self-made”, è stata poi accusata di aver gonfiato i suoi guadagni e il suo patrimonio (che ammonterebbe a 950 milioni di euro, e non ad oltre un miliardo). Secondo la rivista, l’affare tra Kim e la Coty lascerebbe nelle mani della prima il 72% di KKW Beauty: l’8% appartiene infatti alla mamma, Kris Jenner. Il patrimonio di Kim salirebbe così a 900 milioni di dollari.

Kim, per il momento, ha preferito non commentare: miliardaria o no, il suo business è in costante crescita. E così la sua felicità personale, tra giornate coi figli e coccole coi nipoti.