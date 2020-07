Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo: il video virale

Già nei mesi scorsi, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo avevano giocato ad imitare una coppia iconica: Johnny Depp e Winona Ryder. “Posso capire che ormai siamo una coppia fantastica io e Cri... però che addirittura ci copino così spudoratamente, no! Scorri per vedere gli impostori” aveva scherzato l’attrice. Ora, eccoli replicare una pubblicità iconica: lo spot di Light Blue, fragranza di Dolce&Gabbana entrata nella leggenda. Per la bellezza dei due modelli che la interpretano, ma anche per il contesto da sogno in cui il video è stato girato (i Faraglioni di Capri).

Il primo spot che David Gandy e Bianca Balti hanno girato insieme risale al 2003: per tre anni, i due hanno posato a Capri. Poi, il set si è trasferito sul Monte Bianco. Che Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, il prossimo inverno, girino anche lì? Per ora si “accontentano” di farsi riprendere sulle note di "Parlami d'amore Mariù".

Chi è Cristiano Caccamo

Insieme a Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo ha preso parte al reality di Amazon “Celebrity Hunted”.

Originario della Calabria, Cristiano ha all’attivo una collaborazione con Matteo Garrone (ha girato per lui lo spot di Campari, insieme ad Ana de Armas) e un padre famoso: Michele Caccamo, poeta, editore e scrittore. A 15 anni si è trasferito in un convitto nazionale ad Assisi. Di quell’esperienza ha detto: “Non è stato facile, ma ad Assisi sono stato benissimo. Non mi trovavo bene nel mio paese in Calabria e non vedevo l’ora di andarmene. In Umbria speravo di trovare qualcosa di diverso e così è stato: sono ripartito dal convitto che i miei mi hanno trovato”. Successivamente si è trasferito a Roma, per studiare Lingue all’università e per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Dopo gli spot e il teatro, Caccamo è approdato al cinema: di recente è stato visto nella fiction “Che Dio ci aiuti” e nel film Netflix “Sotto il sole di Riccione”.