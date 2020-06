Coronavirus, Bruce Springsteen a Trump: "Mettiti la mascherina"

"Mostra considerazione per il tuo Paese: mettiti la mascherina". Si rivolge così Bruce Springsteen a Donald Trump (QUI LE PRIME IMMAGINI CON LA MASCHERINA) durante la sesta puntata della sua trasmissione radiofonica. Il Boss non usa mezzi termini e definisce il presidente una "disgrazia nazionale" per la gestione del coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE), costato la vita a quasi 120.000 americani. "Quelle vite meritavano di meglio che essere una sconveniente statistica per gli sforzi di rielezione del nostro presidente" ha rimarcato in collegamento dalla sua abitazione con la E Street Radio, il canale tematico della piattaforma Sirius XM, per il sesto episodio di “Bruce Springsteen: From his home to yours”. L'attacco a Trump subito prima di presentare il brano “Disease of Conceit” di Bob Dylan, incluso nella nuova playlist del Boss.