Robert De Niro: “Trump pazzo, non gli interessa quanti muoiano”

L’attore americano si scaglia nuovamente contro Donald Trump, criticando aspramente l’operato del Presidente prima, dopo e durante la pandemia



Robert De Niro non ha mai fatto mistero di non amare troppo Donald Trump, fin dalla sua elezione avvenuta nel 2016. L’attore americano, proprio in queste ultime ore, è tornato ad attaccare il Presidente, definendolo semplicemente un "pazzo" a cui "non interessa quante persone muoiano" per il coronavirus (vai allo Speciale) negli Usa. L’accusa è stata lanciata dai microfoni della Bbc e riguarda la situazione dell'epidemia a New York. "Vuole solo essere rieletto", ha continuato la star di Hollywood, avvertendo gli elettori di Trump che rimarranno delusi se credono che a lui importi qualcosa anche di loro.

In contrasto con le parole dure rivolte al capo della Casa Bianca, ci sono quelle di elogio espresso da De Niro per il governatore di New York, Anthony Cuomo: "Ha fatto un gran lavoro, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare Trump, il quale non ha idea di come farlo".