Giulia De Lellis e la foto con Andrea Damante

Il ritorno al lavoro e la domenica di relax

approfondimento

Giulia De Lellis compie 24 anni: chi è l'influencer

Si rincorrono le indiscrezioni mai confermate dai protagonisti sulle loro future nozze, nel frattempo Andrea Damante ha svelato attraverso le storie di Instagram che tornerà a suonare. “E’ arrivata una bellissima notizia, prima di quello che io pensavo, si ritorna a suonare a luglio e i dettagli ci saranno tra qualche giorno. Non li dico per scaramanzia però carichi, carichissimi”. Lo scatto che ha catturato l’attenzione dei fan è stato immortalato a Ponza dove la coppia ha trascorso la domenica in barca con gli amici. Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno scherzato anche sulle manovre compiute in gommone attraverso una fessura nella roccia sull’isola di Ponza. Una coppia felice come si evince anche dai tantissimi apprezzamenti che Andrea Damante fa alle curve della sua amata. In particolare il dj sembra sempre più attratto dal nuovo look della sua Giulia, capelli lunghi neri e abbigliamento sbarazzino. Sembrano ormai dimenticati i tempi che vedevano la De Lellis soffrire per la fine della sua storia. L'influencer aveva anche scelto di pubblicare un libro sui tradimenti ricevuti, episodio che è stato tirato fuori ad arte dai suoi haters che non hanno accettato il perdono di Giulia ad Andrea Damante.

Un nuovo arrivo in casa Damellis

Nozze o non nozze, la famiglia Damellis si allarga. Dopo aver trascorso il lungo periodo di quarantena a Pomezia, ora la coppia sembra si sia trasferita a Milano a casa di Damante. Proprio in questi giorni hanno accolto nella loro famiglia Tommaso Kowalski, Spitz di Pomerania già diventato una star sui social. Sia Giulia De Lellis che Andrea Damante sono entusiasti del nuovo arrivo, così come la nipotina dell’influencer apparsa in uno scatto. Lo stesso dj ha pubblicato un tenero scatto del cagnolino con la didascalia: “Tommy the King is back in town”. Non poteva mancare il profilo dedicato al cane della coppia e un video per presentarlo. Giulia De Lellis ha così condiviso un piccolo post dove Tommaso viene ripreso in sua compagnia. In pochi giorni il profilo di Tommaso Kowalski ha superato i 45 mila followers. Attualmente sono stati pubblicati quattro post ma i fan della coppia attendono ulteriori scatti del nuovo arrivato.