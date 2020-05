Anniversario per Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno trascorso un anniversario di coppia davvero speciale. Senza essere troppo presenti sui social, dove l’influencer domina con 4,7 milioni di follower e un’interazione record con le sue “bimbe”, i Damellis hanno festeggiato quattro anni dalla scelta che ha cambiato la loro vita.

Damellis, un anniversario speciale

Sono infatti trascorsi già quattro anni da quando il sexy dj di Verona scelse nello studio di “Uomini e Donne” la sua “Giulietta” come un moderno Romeo. La classica cascata di petali di rose rosse e la hit di Alessandra Amoroso “Sul ciglio senza far rumore”, diventata poi la loro canzone, suggellarono l’inizio del loro amore tormentato, che tra tradimenti e tira e molla è tornato più forte di prima a far sognare i fan della coppia.

Sono state proprio le “bimbe di Giulia” le prime ad elogiare il Dama per la sorpresa alla sua fidanzata che è stata svelata nelle Stories dei due piccioncini. Il primo a postare su Instagram una foto della sorpresa alla De Lellis per l’anniversario della scelta è stato Andrea. In uno scatto appare Giulia intenta a leggere, mentre fa colazione, una romantica lettera del Dama, sul tavolo del salone, tra i petali simbolo di quel giorno emozionante, e una scatola a forma di cuore che si scorge accompagnata da tanti palloncini colorati.

I Damellis non hanno svelato altro sulla sorpresa di Andrea a Giulia, trasformando i dettagli in un momento privato d’intimità. Prima del consueto buongiorno ai fan, Giulia non ha però resistito e ha postato nelle sue instagram stories un altro scatto che ha mostrato dell’anniversario della scelta un particolare in più. In una foto appare un festone formato da simpatici orsetti colorati, accompagnato dalla didascalia “piccoli resti di una sorpresa speciale”.