Alessandro Gassmann per l'ambiente: non disperdete mascherine e guanti

“Dobbiamo tutti fare un piccolo passo indietro, dobbiamo consumare meno, consumare meglio e inquinare meno. Io faccio una raccolta differenziata quasi maniacale, raccolgo plastica e oggetti abbandonati nell'ambiente, vorrei segnalare che con l’emergenza covid (LIVE - SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA) l’abbandono di mascherine e guanti nell'ambiente è drammatico. Vi prego manteniamo le distanze di sicurezza e utilizziamo i dispositivi di sicurezza ma allo stesso tempo riponiamo mascherine e guanti dove devono essere riposti non abbandoniamoli nell'ambiente perché l’ambiente è di tutti”. Questo è l’accorato messaggio di Alessandro Gassmann, ospite di Sky Tg24, l’attore regista ha da tempo intrapreso un battaglia per il green, fatta anche di piccoli gesti. Gassmann, spiega, che da 21 anni o meglio da quando è diventato padre, ha iniziato a guardare con preoccupazione alla salute del nostro pianeta e da qui il suo impegno... L’intervista durante Timeline è stata anche l’occasione per sapere come Alessandro abbia passato questi mesi di emergenza sanitaria e come vede la situazione economica del nostro Paese post pandemia….