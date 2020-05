Elisabetta Canalis, su Instagram il tutorial per una piega fai da te

In tempo di quarantena, con le attività chiuse e l’obbligo di restare a casa, la routine di tutti è cambiata: il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha costretto anche i vip ad adattarsi, tra compleanni festeggiati da soli tra le mura di casa (vedi alla voce Chiara Ferragni) e abitudini beauty riviste.

Così, tante sono le modelle e le showgirl, le attrici e le influencer che - in questi giorni - hanno deciso di fare piccoli tutorial per insegnare alle loro fan come prendersi cura di sé. Ultima in ordine di tempo, Elisabetta Canalis.

Il tutorial di Elisabetta Canalis

“Visto che i nostri amici parrucchieri resteranno chiusi ancora un po’, ho approfittato di questo periodo per imparare a farmi la piega da sola, magari può essere d’aiuto anche a voi” scrive Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram.

Sul social, la showgirl - che sta trascorrendo la quarantena a Los Angeles insieme al marito chirurgo Brian Perri e alla loro figlioletta Skyler Eva - ha postato un video che la ritrae intenta ad eseguire la messa in piega, forte dei suggerimenti ricevuti dal suo hair designer di fiducia Niky Epi.

“Ciao ragazze, oggi ho deciso di avventurarmi in un territorio difficilissimo, quello delle pieghe dal parrucchiere. La prima parte è lavare i capelli, tamponare e mettere la mousse. Poi si divide la testa in sezioni, in modo da poter lavorare la singola sezione senza troppi capelli in mezzo. Adesso iniziamo a fare la piega: vi serve un phon e una spazzola da 32 cm di diametro” hanno spiegato Elisabetta e Niky.

Capelli arrotolati sulla spazzola e phon, la Canalis ha sapientemente messo in piega le parti laterali della sua chioma. Per poi passare al centro, e dunque alla zona più difficile. Guidata da Niky, però, la showgirl è riuscita ad ottenere un risultato straordinario. Tanto che, insieme ai suoi followers, si complimentano con lei parrucchieri professionisti.