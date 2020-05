Chiara Ferragni compie 33 anni, su Instagram la sua foto da bambina

Chiara Ferragni festeggia trentatré anni. La modella, stilista e imprenditrice ha pubblicato alcuni teneri scatti sul suo profilo Instagram da oltre diciannove milioni di follower. Scopriamoli insieme.

Chiara Ferragni: “Mi sento grata”

Chiara Ferragni (qui potete trovare tutti i suoi look più belli) è una delle celebrity più ammirate, seguite e popolari a livello internazionale. La modella e imprenditrice ha conquistato pubblico e critica diventando velocemente una star in ogni angolo del pianeta.

Poche ore fa la moglie di Fedez ha pubblicato alcune dolcissime foto sul suo profilo Instagram. Gli scatti vedono protagonista la modella nel corso degli anni. L’influencer ha scritto un lungo messaggio per ringraziare cari e fan: “Oggi è il mio trentatreesimo compleanno e sono la persona più felice e serena che sia mai stata negli anni. Mi sento grata di essere circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dagli amici, dalle persone che conosco e dai voi ragazzi, la mia community online, incredibile e in grado di non farmi mai sentire sola”.

Chiara Ferragni: “La vita è fatta di momenti come questi”.

In seguito Chiara Ferragni (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) ha dichiarato: “Voi ragazzi e tutte le persone che mi fanno sentire speciale e amata sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso insieme così tanto in questi anni splendidi".

Infine l'influencer ha concluso: "Sono così emotiva in questo momento e davvero grata di avere ognuno di voi in grado di tirarmi sempre su il morale. La vita è fatta di piccoli, o grandi, momenti come questi”.

Il post ha immediatamente fatto il pieno di consensi contando al momento oltre 900.000 like e più di 15.000 commenti, simbolo del grande affetto del pubblico per la modella.