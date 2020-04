La Tata, reunion del cast originale

Il mondo sta fronteggiando una forzata quarantena dovuta al coronavirus. La diffusione della pandemia non ha tardato a coinvolgere anche gli Stati Uniti, con numerosi film rinviati. Basti pensare a “No Time To Die”, ultimo James Bond con protagonista Daniel Craig. A questo si aggiungono titoli come “Mulan” e “Fast & Furious 9”.

Il mondo attoriale americano però, come quello italiano, è pronto a darsi da fare per rallegrare le giornate dei fan costretti in casa. A dimostrarlo è Fran Drescher, nota al mondo per il ruolo da protagonista nella sitcom “La Tata”. L’attrice, star degli anni ’90, ha avuto un’idea, annunciando la reunion virtuale del cast originale della serie TV.

La Tata, la reunion

I fan della Drescher sapevano che qualcosa bolliva in pentola, dal momento che l’attrice li aveva informati di un imminente annuncio, sul proprio account Twitter. Una fan si è poi lamentata dell’assenza de “La Tata” sulle piattaforme di streaming, il che ha spinto l’attrice a rispondere: “Aspetta! Abbiamo una sorpresa per te”.

L’annuncio è poi realmente giunto. Una notizia davvero incredibile: il cast originale si riunirà per una lettura virtuale dell’episodio pilota. La Drescher ha commentato la notizia attraverso un comunicato ufficiale: “La risata è la miglior medicina. Io e Petah (co-creatore dello show) abbiamo così pensato che sarebbe stato bello rimettere insieme il cast originale de ‘La Tata’ per una lettura virtuale dell’episodio pilota. Si tratta di una ‘performance pandemica’, da provare almeno una volta nella vita, per i nostri fan nel mondo. Potrebbe essere un vero e proprio antidepressivo. Di certo ha tirato su il morale a noi. Speriamo riesce a fare lo stesso con voi”.

Ecco alcuni degli attori coinvolti:

Fran Drescher – Francesca Cacace

Charles Shaughnessy – Maxwell Sheffield

Daniel Davis – Niles

Lauren Lane – C. C. Badcock

Nicholle Tom – Maggie Sheffield

Benjamin Salisbury – Brighton Sheffield

Madeline Zima – Grace Sheffield

Renee Taylor – Zia Assunta

Rachel Chagall – Lalla Torriello

L’appuntamento è dunque per lunedì 6 aprile 2020. Nel corso della mattinata (orario americano) sarà caricato il video sul canale YouTube della Sony Pictures.