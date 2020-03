di Matteo Rossini

Itziar Ituno è risultata positiva al test per il Coronavirus. L’attrice spagnola ha comunicato la notizia tramite un post sul suo profilo Instagram, vediamolo insieme.

Coronavirus: i primi casi nel mondo dello spettacolo

Itziar Ituno, classe 1974, è uno dei volti più amati a livello mondiale. L’artista ha acquistato notorietà internazionale grazie al ruolo di Lisbona all’interno della celebre serie TV “La Casa di Carta”.

Dopo il messaggio con cui Tom Hanks ha parlato della sua positività e di quella della moglie al Coronavirus, pochi minuti fa l’attrice spantola ha scritto un lungo post per raccontare al pubblico la sua attuale situazione. Le parole e lo scatto condiviso su Instagram hanno subito fatto il giro del web conquistando i media di tutto il mondo.

Itziar Ituno: “È arrivato il momento di essere responsabili per il bene di tutti”

L’attrice ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower. Itziar Ituno ha raccontato i primi sintomi e come questa situazione debba essere presa con la massima serietà, come detto nei giorni scorsi anche da Lady Gaga e Taylor Swift (qui potete trovare le foto della cantante di “Look What You Made Me Do): “Ciao a tutti!! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo avuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta del Coronavirus. Il mio caso è leggero e sto bene, ma è molto contagioso e super pericoloso per tutti coloro che sono più deboli. Non si tratta di una sciocchezza, fate attenzione, siate coscienti, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto arriverà, quindi è arrivato il momento di essere responsabili per il bene di tutti”.

Infine, Itziar Ituno ha concluso il messaggio ricordando l’importanza di un comportamento corretto in un momento così delicato: “È il momento di essere solidali e generosi, di chiudersi in casa e proteggere gli altri. Ora devo fare quindici giorni di quarantena e poi si vedrà! Abbiate cura di voi”.