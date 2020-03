Fabio De Luigi ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter per incentivare le persone a rimanere a casa. Il filmato dell’attore ha subito conquistato i social ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo. Vediamolo insieme.

di Matteo Rossini

Nelle ultime ore numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno fatto video per ricordare l’importanza di rimanere a casa, tra loro anche Fabio De Luigi, uno degli artisti più amati, popolari e seguiti dal pubblico del Bel paese.

Il protagonista di “10 giorni senza mamma” ha condiviso un filmato che ha subito ottenuto numerosi commenti positivi contando al momento più di 250.000 visualizzazioni.

Fabio DeLuigi: il messaggio per ricordare l’importanza di rimanere a casa

Fabio De Luigi ha mandato un messaggio forte e chiaro giocando con il suo stile ironico ma sottolineando con grande fermezza l’importanza di rimanere a casa, questo l’inizio: “E niente, dice che bisogna stare a casa, dice. Io ci sto perché sono pigro e a casa mi son sempre trovato bene, da solo, poca gente, però capisco l’iperattivo, mi deve andare a fare l’aperitivo, mi deve organizzare la festa di compleanno, mi deve andare a sciare, mi deve fare una serie di attività perché l’iperattivo è così, per natura proprio, strutturalmente e scientificamente mi si muove l’iperattivo".

L'attore ha poi continuato: "Allora io dico: vogliamo che questo mondo rimanga in mano ai pigri? A me va bene, però, caro iperattivo, se tu ti calmi un attimo e stai casina, magari ci sei anche tu al prossimi giro, perché la situazione non è proprio felicissima se non si fosse capito”.

Fabio De Luigi: “Non è difficilissimo da capire, state a casa”

Infine Fabio De Luigi ha concluso ricordando la necessità di isolarsi a casa: “Quindi stiamo a casa, poi al mio tre, parlo con chi di dovere al mio tre tuti fuori, Facciamo aperitivi, cene con gli amici, tutti in palestra con la bicicletta sopra gli sci, quello che volete, tutto insieme, però adesso a casa. Non è difficilissimo da capire, state a casa, per favore, grazie”.

Tantissime persone hanno immediatamente ricondiviso il video che al momento conta più di 15.400 like e oltre 5.500 retweet.