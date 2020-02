di Matteo Rossini

Nel corso dell’ultima puntata della quarta edizione del Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia ha dovuto abbandonare la casa a seguito delle frasi su Buscetta rivolte al modello Andrea Denver. Scopriamo insieme quanto accaduto.

Grande Fratello Vip: nuovi concorrenti nella casa

La quarta edizione del Grande Fratello VIP sta regalando numerosi colpi di scena al pubblico italiano. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 24 febbraio, due ingressi hanno spiazzato gli abitanti della casa che ora si troveranno a convivere con nuovi inquilini, ovvero la stellare e ironica Valeria Marini (qui potete trovare tutte le foto più belle della showgirl) e il calciatore e influencer Sossio Aruta.

In queste settimane Alfonso Signorini ha traghettato i telespettatori in un viaggio tra sentimenti, emozioni e divertimento dove non sono mancati neanche i colpi di scena, tra i quali ben tre concorrenti ritirati, ovvero l’attore Andrea Montovoli, la scrittrice Barbara Alberti e l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia squalificata dal programma

L’ultimo appuntamento andato in onda ha visto la squalifica di Clizia Incorvaia per le frasi pronunciate dalla ragazza contro Andrea Denver.

Il padrone di casa ha prima fatto rivedere alla concorrente quanto accaduto per poi sottolineare la gravità delle parole dette leggendo il comunicato ufficiale che ha condannato quanto accaduto: “Clizia, sicuramente le tue parole gravi avevano un significato che andavano oltre le tue stesse intenzioni, ma quello che hai detto e ripetuto più volte deve senza alcun dubbio essere condannato. Non solo nel nostro programma, ma anche nella vita quotidiana e per queste ragioni Clizia, sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi immediatamente abbandonare la casa".

La puntata del Grande Fratello VIP si è conclusa con le consuete nomination che hanno visto andare al televoto ben quattro inquilini della casa più spiata del Bel paese, ovvero Fabio Testi, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati.