Grande Fratello Vip, 7 curiosità sui concorrenti

Cantanti, ex playboy ed ex showgirl: il “Grande Fratello Vip” ha aperto le sue porte per l’edizione 2020

Il “Grande Fratello Vip” ha spalancato le sue porte l’8 gennaio scorso, e già sta facendo parlare di sé. Non solo per l’espulsione di Salvo Veneziano, reo di commenti shock su Elisa De Panicis, ma anche per i concorrenti scelti per questa edizione 2020.

Ecco qualche curiosità su di loro.

Il vero nome di Andrea Denver

A dispetto del nome, Andrea Denver è un modello 100% italiano. Veronese classe 1991, risiede negli Stati Uniti: fu infatti scoperto dalla Wilhelmina Models mentre era in Florida, per un Master in Comunicazione.

Nominato "The Model of the Year Award - Social Media Star Men" su Models.com per tre anni consecutivi, il suo vero nome è Andrea Salerno: Denver è un omaggio alla squadra di basket per cui fa il tifo, i Denver Nuggets.

Il compagno di banco di Aristide Malnati

Nato a Milano il 10 luglio 1964, Aristide Malnati cresce ad Arma di Taggia (provincia di Imperia). Per completare gli studi liceali torna poi nel capoluogo lombardo, ed è proprio qui che conosce Alfonso Signorini. Anzi, i due sono stati persino compagni di banco!

Egittologo noto in tutto il mondo, Aristide ha fatto coming out: «I miei veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne», ha dichiarato.

Il passato di Fabio Testi

Attore italiano famosissimo a partire dagli anni Sessanta, Fabio Testi (nato a Peschiera del Garda il 2 agosto 1941) è laureato in Architettura: il suo sogno era quello di costruire edifici civili in Africa. Notato da un produttore milanese, dopo alcuni spot pubblicitari raggiunse il successo partecipando a “Il giardino dei Finzi Contini”, Oscar al Miglior film straniero.

Oggi fidanzato con Emanuela Titocchia, vanta un passato da playboy: tra le sue conquiste, l’attrice Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech (che attribuì la paternità di suo figlio Edwin proprio a Testi, per poi smentire) e la stilista Lola Navarro, madre dei suoi tre figli.

La vittoria di Pago

Non solo “Temptation Island Vip”, reality a cui ha partecipato con la compagna Serena Enardu ora diventata la sua ex: Pago, nel 2006, ha partecipato anche ad un altro reality. Vincendolo: fu infatti lui a trionfare a “Music Farm”.

Nato Pacifico Settembre, Pago è stato membro della band “Super Up”: il suo tormentone, “Parlo di te”, lo portò ad esibirsi in tutta Italia. Ex marito di Miriana Trevisan, Pago si lega a Serena Enardu nel 2013 ma - ora - la loro storia pare essere naufragata.

La carriera di Paolo Ciavarro

Figlio dell’amato attore Massimo Ciavarro e di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro partecipa nel 2013 a “Pechino Express” insieme al padre. Successivamente a quella partecipazione, Barbara Palombelli lo sceglie come suo assistente a “Forum”: qui Maria De Filippi lo nota, e lo chiama a condurre il daily time di “Amici” con Stefano De Martino, Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.

«Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono “figlio di…”. Anche su Internet quanti insulti arrivano. Ho la corazza. Dai miei genitori ho imparato l’umiltà», ha confessato.

L’incontro di Antonella Elia

Showgirl classe 1963, Antonella Elia si trasferì a Los Angeles per tentare la carriera da attrice.

Qui, sul set di “The Aviator”, conobbe Leonardo DiCaprio: «Ricordo che, dopo ogni ripresa, lui si alzava, correva vicino al regista e imponeva di farla daccapo. Evidentemente non gli piaceva come era venuta e io lo vedevo da lontano, fra le altre quattrocento comparse sveglie dalle 5 della mattina e vestite anni Trenta», ha raccontato.

La chirurgia estetica di Barbara Alberti

La confessione, Barbara Alberti l’ha fatta (inaspettatamente) da “Vieni da me”. Parlando della chirurgia estetica, ha confessato: «Non mi sono fatta un lifting, ma mi sono rifatta il seno: mi spiace dirlo perché sono molto segreta. È stato un sogno: mi sono ridotta il seno. Esistono le sfortune, ci sono persone che hanno un figlio a 20 anni e gli casca tutto. Avevo un complesso, poi grazie ad un’amica mi sono affidata alla chirurgia».