Si torna a parlare di Pago , tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il cantante è uscito dal programma come single, data la fine della sua storia con Serena Enardu . Lui non sa che l’ex è in studio e Signorini si limita a mostrargli un sunto della loro avventura a Temptation Island. Pago spiega di voler guardare avanti, pur provando ancora qualcosa. Intanto viene lanciato il televoto per consentire a Serena di entrare come concorrente dalla prossima puntata. È uno dei temi più discussi su Twitter, con il “malcapitato” Pago seguito in ogni dove dalla Enardu.