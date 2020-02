San Valentino, le coppie più romantiche dei social

Il giorno degli innamorati passa anche dai social. Tante sono le coppie, vip e non vip, che scelgono Instagram & co. per dichiararsi l’amore, e per condividere attimi felici di vita quotidiana. Ma quali sono le coppie più romantiche dei social?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo un matrimonio e un figlio, quattro anni di separazione e qualche nuovo amore (confermato o meno), Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati. E sono ora più innamorati che mai. Tanti sono i video e tante le foto di coppia che affollano i loro profili, tra complimenti vari e vere e proprie dichiarazioni.

“Mi piaci......assai mi piaci tu”, scrive lei. “Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita li ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”, le fa eco lui.

Chiara Ferragni e Fedez

Da una canzone ironica all’amore vero, coronato con un matrimonio e con la nascita del piccolo Leone: in pochi avrebbero scommesso su Chiara Ferragni e Fedez, così diversi eppure così simili. Ma il tempo ha dato loro ragione, e a testimoniarlo è (anche) Instagram.

Tra video scherzosi e prese in giro, l’imprenditrice digitale e il rapper non mancano di dedicarsi pensieri romantici. “To my forever Valentine’s”, le dedica lei per San Valentino. Mentre lui per l’anniversario le scriveva: “Il mio punto di riferimento, la mia forza, la migliore amica che non ho mai avuto, una parte di me. Vi auguro di riuscire a trovare nella vita una persona che possa completarvi e rendervi la versione migliori di voi stessi come lei ha fatto e cerca ancora oggi di fare con me”.

Federica Nargi e Alessandro Matri

Per conquistarla, Alessandro Matri ci ha messo settimane. Poi Federica Nargi ha “ceduto”, dando il via ad una straordinaria storia d’amore che - oggi - li vede genitori di due bambine. Il calciatore e l’ex velina non sono solo super romantici: sono anche incredibilmente fotogenici, vedere il profilo Instagram di lei per credere.

Tantissime sono le foto condivise, che ritraggono scene di vita quotidiana ma anche campagne pubblicitarie super glamour. E i fan esultano.

Beatrice Valli e Marco Fantini

Influencer da milioni di followers, modello per Dolce & Gabbana lui, testimonial di un'infinità di brand lei, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nello studio di “Uomini e Donne”: lui era il tronista, lei una giovanissima corteggiatrice già mamma di un bimbo. Anni dopo, eccoli in attesa della seconda bambina insieme (ma il grande chiama Marco “papà”): Marco e Beatrice sono amatissimi, soprattutto per via della loro semplicità.

Il loro video più bello? La proposta di matrimonio, all’ombra della Tour Eiffel.

Victoria e David Beckham

Periodicamente li danno per prossimi al divorzio, con le riviste di gossip che rilanciano notizie di tradimenti e liti per questioni economiche. Ma Victoria e David Beckham dei pettegolezzi non si sono mai curati e, oltre vent’anni dopo la nascita del loro amore, sono ancora lì. Belli, bellissimi, con quattro figli e una carriera ricca di successi.

Tra foto di coppia e scatti di famiglia, non mancano le parole d’amore e quelle d’orgoglio per i rispettivi traguardi.

Beyoncé e Jay-Z

Sono probabilmente la coppia più cool dei social, Beyoncé e Jay-Z. A dispetto dei tradimenti (confermati da lui, cantati da lei), insieme sono inseparabili. E sono una vera forza. Poco importa, che i post siano corredati da pochissime parole: le loro foto di coppia trasudano romanticismo e sensualità. Oltre che outfit da urlo.