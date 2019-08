David e Victoria Beckham sono in Puglia. Lo hanno rivelato le stesse celebrity con alcuni post pubblicati su Instagram. In uno i coniugi, che da poco hanno festeggiato i vent'anni di matrimonio, posano per un selfie mentre pedalano nei campi di grano dorati dopo la mietitura.

Il clan Beckham in Puglia

"Felice estate! Baci dalla Puglia", scrive Victoria Beckham, che nel corso della giornata ha postato anche diverse stories dalla vacanza di famiglia nella regione. Dai brevi filmati si intuisce anche il luogo scelto per la loro sosta in Puglia, cioè Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. La famiglia è partita al gran completo: presenti i figli della coppia, Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz. Insieme hanno cenato al ristorante stellato "Due Camini", di cui David ha postato ogni portata. L'ex calciatore del Manchester United ha anche pubblicato il video di una scarpetta nel piatto, in segno di apprezzamento alla cucina dello chef Domingo Schingaro.

Tutti i vip pazzi per la puglia

La Puglia è diventata il posto preferito dai vip di tutto il mondo. Tra giugno e luglio sono stati avvistati numerosi attori e attrici, mentre si godono qualche momento di relax in masserie e ristorantini sul mare. Naomi Watts ha pubblicato sul suo profilo una foto di lei impegnata a sorseggiare uno spritz sul lettino di una masseria. David Hasselhoff, che in Puglia si è anche sposato, è stato al Lido Pettolecchia di Fasano. Kate Moss si è concessa a qualche scatto dopo un pranzo al ristorante "Lo Scalo" di Novaglie. Recentemente anche Helen Mirren è stata avvistata nella regione, ospite della rassegna di enogastronomia locale a Melissano, CiboPerBacco. Marco Materazzi ha raggiunto l'amico Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, per vivere qualche momento di relax in piscina.