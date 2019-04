L'avventura musicale con le Spice Girls si chiude ufficialmente nel 2001. Negli anni successivi Victoria Beckham ha iniziato una carriera da solista, pubblicando l'album, "Victoria Beckham" e lanciando diversi singoli pop e dance, come "A Mind of Its Own", "Not Such an Innocent Girl", "Out of Your Mind", "Let Your Head Go" e "This Groove"