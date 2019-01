Beyoncé e Jay-Z lanciano un appello ai fan affinché diventino vegani. Lo fanno nella prefazione del libro "The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World", di Marco Borges, un loro amico fisiologo che invita le persone a cambiare le abitudini alimentari, intraprendendo una dieta vegana per 22 giorni. Proprio i due cantanti americani diventarono vegani nel 2013 dopo aver sposato l’iniziativa di Borges. ”Abbiamo tutti la responsabilità di difendere la nostra salute e la salute del pianeta. Prendiamo questo impegno insieme. Diffondiamo la verità. Facciamo di questa missione un movimento. Diventiamo "la Greenprint", scrivono Beyoncé e Jay-Z nel testo che introduce il libro di Borges, ripreso anche da Nme.

"Profondo impatto su salute e ambiente"

"Avere figli - spiegano i due artisti americani sposati dal 2008 - ha cambiato le nostre vite più di ogni altra cosa. Pensavamo che la salute passasse da una dieta: alcune hanno funzionato, altre no. Una volta che abbiamo considerato la salute fosse verità piuttosto che una dieta, è diventata una missione per noi condividere questa verità e lo stile di vita con quante più persone possibile “. Beyoncé e Jay-Z scrivono che non si aspettano che tutti siano vegani 24 ore su 24, 7 giorni su 7, semplicemente incoraggiano i fan a seguire una dieta più a base di vegetali, aggiungendo che ciò ha un "profondo impatto sulla nostra salute e sull'ambiente".