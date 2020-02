Madonna è un’artista che non ha bisogno di introduzioni. In queste ore un’indiscrezione riguardante la vita della Regina del Pop sta tenendo banco sul web, scopriamo insieme di cosa si tratta.

di Matteo Rossini

Una curiosità di cui molte persone non ne erano a conoscenza: Madonna venne scartata al provino per la serie televisiva “Saranno Famosi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli su quest’indiscrezione riguardante la vita della Regina del Pop. Madonna: un’icona senza precedenti Madonna è un’artista che non ha bisogno di presentazioni. Nel corso della carriera la voce di “God Control” ha riscritto la storia dell’intrattenimento influenzando musica, cinema, moda e società. Anno dopo anno la Regina del Pop si è imposta come una delle figure di maggior successo di sempre diventando un’icona a livello mondiale. Dalla musica alla recitazione, sono numerosi i campi nei quali Madonna Louise Veronica Ciccone, questo il nome all’anagrafe, ha portato il suo contributo prestigioso ridefinendo i canoni del mondo dello spettacolo. In queste ore una notizia riguardante il passato dell’artista sta tenendo banco su tutti i principali media del Bel paese, scopriamola insieme.

Madonna: il provino per Saranno Famosi

Nel corso della puntata del 12 febbraio 2020 di "Chi Vuol Essere Milionario?”, Gerry Scotti ha rivelato che l’artista ad esser scartata ai provini dI “Saranno Famosi” fu Madonna, ma facciamo un passo indietro.

Siamo agli inizi degli anni ’80, Madonna sta cercando di affermarsi nel mondo dello spettacolo, la giovanissima cantante partecipa al casting per la celebre serie televisiva ma la produzione preferisce puntare tutto su Janet Jackson, un’altra grande artista che da lì a breve avrebbe conquistato il mondo con singoli come "That's the Way Love Goes”, “Together Again" e "All for You"

Stando a quanto emerso sul web nelle ultime ore, la delusione per la mancata assegnazione della parte all’interno di “Saranno Famosi” avrebbe spinto Madonna (qui potete trovare tutte le foto più belle) a concentrarsi maggiormente sulla sua carriera discografica, infatti da lì a breve la sua musica sarebbe esplosa a livello internazionale facendo di lei una delle più grandi icone di sempre.