Emily Ratajkowski mostra una foto inedita del suo passato

di Matteo Rossini

Poche ore fa l’esplosiva Emily Ratajkowski ha sorpreso i fan di tutto il mondo condividendo uno scatto mai visto prima. La foto vede protagonista la modella poco più che adolescente, un lungo e dolce messaggio ha accompagnato il post. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Emily Ratajkowski: il successo

Emily Ratajkowski è una delle modelle più famose a livello internazionale. Negli ultimi anni la ragazza ha dominato le passerelle di tutto il mondo diventando uno dei volti più amati dal pubblico.

Poche ore fa la protagonista del video di “Blurred Lines” di Robin Thicke ha sorpreso tutti condividendo uno scatto inedito sul suo profilo Instagram che vanta più di venticinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra serviti fotografici, red carpet, viaggi, eventi mondani e momenti di relax in famiglia.

Emily Ratajkowski: “Il mio corpo è naturale

La foto vede una giovanissima Emily Ratajkowski (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) mostrare il suo fisico sensuale, questo il messaggio scritto dalla modella: “Ero solita mostrare alle persone questa foto di me a quattordici anni per dimostrare come il mio corpo sia naturale. Ora a dir la verità sono un po’ triste che ci sia. In questa foto ero poco più che una bambina e avrei voluto che il mondo mi incoraggiasse a essere la ragazza di quattordici anni che ero più che guardare il mio corpo. Detto ciò, mi sento ancora come se avessi trovato forza attraverso il mio corpo e la sensualità espressa sulle passerelle e sulle piattaforme come Instagram”.

Emily Ratajkowski: “Ho scoperto parti di me sono molto più importanti

Emily Ratajkowski ha continuato il messaggio: “Fortunatamente ho scoperto parti di me che sono molto più importanti della sensualità, ma se tu che stai leggendo questo sei una ragazza di quattordici anni, non ti preoccupare assolutamente di ciò ora. Leggi tanti libri e sappi che ciò che vedi su Instagram è soltanto una piccola parte di persone complete e meravigliosamente complesse”.