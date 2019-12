Elisabetta Gregoraci, la foto in costume a Dubai

@Getty Images

Elisabetta Gregoraci ha infiammato i social con uno scatto durate la vacanza a Dubai . Scopriamo insieme la foto condivisa sul suo profilo Instagram .

di Matteo Rossini

Elisabetta Gregoraci ha infiammato il web con uno scatto in costume. In questi giorni la modella e showgirl si sta concedendo qualche momento di relax a Dubai, scopriamo insieme la foto della conduttrice che vanta oltre un milione di follower su Instagram. Elisabetta Gregoraci: la carriera Elisabetta Gregoraci è tra i volti più noti, amati e seguiti dal pubblico italiano. Nel corso degli anni la conduttrice e modella si è imposta grazie al mix perfetto di ironia, talento e sensualità. La sua carriera inizia nei primi anni 2000 prendendo parte a programmi televisivi di grande popolarità, successivamente la ragazza, nata l’8 febbraio 1980 a Soverato, aumenta sempre di più il suo successo fino a diventare una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo. Elisabetta Gregoraci: la foto in costume Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha infiammato i social con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il post, composto da due foto, vede la ragazza durante un momento di relax a Dubai. La showgirl appare in forma smagliante, come sottolineato anche dai numerosi commenti scritti dai fan, al momento gli scatti contano più di 30.000 like e oltre 700 commenti.

Star: gli scatti virali degli ultimi giorni

Nelle ultime settimane numerose star hanno conquistato il web a suon di scatti e video virali. In primis troviamo Mariah Carey (qui potete trovare i quindici album di Natale da ascoltare durante le feste) che ha pubblicato il video ufficiale di “All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)” dopo aver conquistato un nuovo primato all’interno della classifica americana Billboard, troviamo poi Emma Watson che ha fatto sognare milioni di persone con la foto della reunion del cast di Harry Potter



Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo italiano, il primo nome è quello di Anna Tatangelo che ha fatto battere il cuore a migliaia di persone, in seguito abbiamo visto la cestista Valentina Vignali pubblicare una foto provocante in intimo e Diana Del Bufalo annunciare al fine della relazione con Paolo Ruffini.