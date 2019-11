Matthew McConaughey sbarca su Instagram: il primo video

Dopo Jennifer Aniston, che ha resistito per anni alla tentazione di iscriversi su Instragram fino a cedere poco meno di un mese fa, adesso si aggiunge anche Matthew McConaughey .

di Camilla Abrusci

Ha appena raggiunto il traguardo 50 anni e per festeggiare al meglio il suo compleanno Matthew McConaughey ha aperto inaspettatamente un profilo Instagram. L’attore, classe 1969, ha fatto parte per molto tempo di quella schiera di star di Hollywood scettiche all’utilizzo dei social. Matthew McConaughey: il primo post su Instagram Ha stupito tutti la decisione dell’attore di Interstellar di creare un suo account sul social network più utilizzato degli ultimi anni. Insieme alla notizia del suo compleanno è subito circolata quella del suo debutto su Instagram. In pochissimo tempo il profilo ha raggiunto oltre 630 mila follower. Matthew McConaughey ha dato il suo benvenuto al mondo social pubblicando un video in cui spiega la sua decisione: “Quando le persone vengono sulla mia pagina, voglio che mi vedano, ma questa è la mia prima avventura nel condividere me stesso e le mie opinioni con il mondo e io sono un po’ nervoso al riguardo. So di voler fare un monologo, ma non sono sicuro di volere un dialogo. Sono curioso di vedere come andrà questa mia esperienza sui social e spero che i miei messaggi postati su Instagram possano ispirare e far riflettere i miei follower”.

In migliaia hanno iniziato a seguirlo e a taggarlo in numerosi post, tra questi una delle prime è stata la collega Salma Hayek, che ha colto l’occasione per augurarli buon compleanno pubblicando una foto che li ritrae insieme.



Matthew McConaughey: i dettagli in bio

Matthew McConaughey ha deciso di debuttare inserendo una breve descrizione di quello che è e che fa, scherzandoci anche un po’su: “Marito. Padre. Attore. Ministro della cultura. Professore. Direttore creativo. Esperto di sottaceti” e qualche ora dopo il primo video postato ha anche sperimentato le Instagram Stories. Tra i pochissimi account seguiti dall’attore ci sono colleghi, cantanti, sportivi e band musicali: in primis sua moglie Camila Aves, Michael Douglas (qui potete vedere tutte e foto più belle con sua moglie Catherine Zeta Jones), il pilota della Formula 1 Lewis Hamilton, Justin Bieber e gli U2.

Il suo debutto non è stato esplosivo come quello di Jennifer Aniston, che in meno di 48 ore ha raggiunto 11 milioni e mezzo di follower, superando di gran lunga l’approdo sulla piattaforma acquisita da Mark Zuckerberg del principe Harry e di sua moglie, la duchessa Meghan Markel, ma ha comunque scatenato il web e reso felici milioni di fan.