Il 13 settembre 2018 il cantante canadese e la modella si sono detti sì per la prima volta in una cerimonia civile nel tribunale di New York City e poco dopo il loro primo anniversario di matrimonio Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno voluto rinnovare le promesse a Bluffton, nel Sud Carolina.

La festa prima del matrimonio

Domenica mattina il cantante ha pubblicato su Instagram una foto dell’aereo privato che stava per prendere per raggiungere il Montage Palmetto Bluff, un resort di lusso all'interno della comunità di Palmetto Bluff dove alloggiano gli sposini, gli amici e i parenti. Il Moreland Landing, invece, è stata la sala ricevimento scelta per la cena prima del grande giorno. Hailey Baldwin e Justin Bieber hanno raggiunto gli invitati su di un motoscafo: la bellissima modella per l’occasione ha indossato un bellissimo abito corto color avorio con le spalle scoperte disegnato dalla stilista Vivienne Westwood, degli stivaletti coordinati con fiocchi in nastro avvolti attorno a ciascuna caviglia, una collana pendente e orecchini a bottone con diamanti. Suo marito, invece, ha optato per un look più sportivo: polo La Coste bianca, pantaloni neri e mocassini da barca. La cena si è svolta alla presenza di un numero ristretto di invitati tra amici e parenti.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: il giorno del sì

A fine serata gli sposi e tutti gli invitati sono tornati in hotel per prepararsi al grande evento. La cerimonia si è svolta ieri, lunedì 30 settembre, al tramonto, davanti a 154 ospiti. Tra i tanti i volti noti: le modelle Kendall Jenner, Camila Morrone e Joan Smalls, nonché il manager del cantante, Scooter Braun. Poco prima di raggiungere la sua bellissima moglie, Justin Bieber ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto del regalo che si è fatto per il suo matrimonio: un orologio Audemars Piguet in oro giallo. L’attesissimo evento si è svolto a Bluffton, in South Carolina, nel resort Montage Palmetto Bluff: gli ospiti hanno sorseggiato un cocktail presso la lussuosa Inn lobby lounge e poi sono stati accompagnati presso la Somerset Chapel, dove è andato in scena il rito religioso: Hailey Baldwin ha incanto tutti con un abito bianco e l’immancabile velo, Justin Bieber con un impeccabile smoking nero, camicia bianca e papillon nero. La prima foto uscita degli sposi con gli invitati è stata quella pubblicata da Alfredo Flores, in cui spuntano il cantante e la modella insieme al fotografo e Jaden Smith: Justin Bieber bacia sulla guancia il suo amico e Hailey Bieber guarda sorridente l’obiettivo. Pochissimi minuti fa il neo sposo ha finalmente condiviso le prime immagini con la sua bellissima moglie: nella prima, i ragazzi si baciano mentre lei gli sistema il papillon; nella seconda foto i coniugi Bieber scherzano davanti al fotografo facendo delle smorfie. Lo scatto ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 200 mila mi piace.