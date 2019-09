Justin Bieber scrive una lettera ai fan e si confessa

Justin Bieber ha conosciuto la fama prestissimo, aveva solo 13 anni. Il suo talento e la sua bellezza hanno fatto impazzire milioni di ragazze che per lui erano disposte a fare di tutto. Oggi ha 25 anni e la sua vita è completamente cambiata da quando ha conosciuto Hailey Baldwin. In una lettera-confessione si è lasciato andare rovesciando la medaglia del successo e raccontando quanto abbia inciso negativamente sulla sua vita

Justin Drew Bieber è nato a Londra il 1° marzo 1994. A soli 12 anni ha partecipato a un concorso canoro esibendosi in So Sick di Ne-Yo piazzandosi al secondo posto. Capito il talento del figlio sua madre nel 2007 ha iniziato a caricare video su YouTube in cui Justin cantava canzoni degli artisti che amava di più, come Usher, Chris Brown, Ne-Yo e Justin Timberlake. E’ così che è nato il fenomeno Bieber ed è così che è iniziata la sua strabiliante carriera musicale. Il successo internazionale l’ha conosciuto nel 2009 con il singolo d’esordio One Time e da lì, fino al suo ultimo lavoro discografico Purpose, l’ex fidanzato di Selena Gomez ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti. Molto spesso però la sua musica e il talento sono stati surclassati da notizie negative che l’hanno coinvolto troppo spesso: bravate, arresti per droga e scandali.

Justin Bieber: il post su Instagram

“È difficile uscire dal letto la mattina con il giusto atteggiamento quando sei sopraffatto dalla tua vita, dal passato, dalle responsabilità, dalle emozioni, dalla famiglia, dalle finanze, dalle relazioni. Quando sembra che ci sia un problema dopo l'altro. Inizi a vedere la giornata attraverso la lente del terrore e ad anticipare un'altra brutta giornata. Un cerchio di delusioni dopo delusioni.” Inizia così il suo sfogo sul suo profilo Instagram. Parlando di quello che ha provato quando la mattina apriva gli occhi e pensava al suo passato. Ai suoi errori.

“A volte puoi persino arrivare al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere. Dove pensi che non cambierà mai nulla. Non riuscivo a cambiare la mia mentalità. Sono fortunato ad avere persone nella mia vita che continuano a incoraggiarmi ad andare avanti. Avevo un sacco di soldi, macchine, vestiti, riconoscimenti, risultati, premi e non ero ancora soddisfatto. Capisco che molti possano non capire.” Poi Bieber ha parlato della sua famiglia e soprattutto di cosa succede quando il successo arriva quando si è ancora piccoli:

“Non sono cresciuto in una casa stabile, i miei genitori erano molto giovani, separati, senza soldi e ribelli. Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall’essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, a essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l’umiltà arriva con l’età. A 20 anni ho preso tutte le decisioni sbagliate a cui potresti aver pensato e sono passato dall’essere una delle persone più amate al mondo, a essere la persona più ridicolizzata, giudicata e odiata al mondo! Secondo degli studi, stare sul palco scatena la dopamina come nessun'altra attività. Questi enormi alti e bassi sono molto difficili da gestire. Avrete notato che un sacco di band e persone che vanno in tour finiscono per avere una fase di abuso di droga e penso sia dovuto a questo Questi alti e bassi da soli sono molto difficili da gestire.”

Justin Bieber, la confessione

“Ho iniziato a far uso di droghe piuttosto pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro un guscio di una persona che era diventato. Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare le abitudini. Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano. Ora sto navigando nella migliore stagione della mia vita, il “MATRIMONIO” !! Che è una nuova incredibile responsabilità. Ho imparato la pazienza, la fiducia, l’impegno, la gentilezza, e l’umiltà. Tutto questo per dire anche quando le probabilità sono contro di te, devi continuare a combattere.”

Justin Bieber si è sposato il 13 settembre 2018 con la modella statunitense Hailey Baldwin, dopo una breve relazione. Adesso si definisce un uomo migliore e responsabile. L’amore l’ha cambiato. Hailey lo ha cambiato. Così come la sua forte vicinanza al mondo cristiano e alla fede.

“Gesù ti ama … Sii gentile oggi, sii audace oggi e ama le persone oggi, non secondo i tuoi standard, ma secondo quello del Signore”.