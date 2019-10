Tutti aspettavano che anche Jennifer Aniston si iscrivesse su Instagram. Nell’ultimo periodo la domanda era diventata anche insistente e alla fine l’amata Rachel Green di Friends ha ceduto e si è aggiunta al mondo social.

Jennifer Aniston: il debutto da record

La bellissima ex compagnia di Brad Pitt ha stupito tutti quando ha preso la decisione di creare un account Instagram che potesse gestire direttamente lei. Ha dato il suo benvenuto pubblicando come prima foto un selfie con tutto il cast della serie TV che l’ha resa l’attrice più amata d’America. Il suo profilo non solo in meno di 48 ore ha raggiunto 11 milioni e mezzo di follower, ma il primo post fino a questo momento ha accumulato oltre 12 milioni di “mi piace” e più di 450 mila commenti (tantissimi da parte di colleghi e altre star). Jennifer Aniston con questi numeri ha superato di gran lunga il debutto sulla piattaforma acquisita da Mark Zuckerberg del principe Harry e di sua moglie, la duchessa Meghan Markel.

Instagram in tilt: colpa di Jennifer Aniston

La notizia dell'esordio dell’attrice su Instagram ha mandato in tilt il social network tanto da inibire, in un primo momento, molte persone di poterla seguire. Questo piccolo e momentaneo problema non le ha impedito di battere il principe Harry e sua moglie Meghan Markle al loro debutto. Secondo il Guinness World Records il duca e la duchessa di Sussex all’apertura del loro account hanno raggiunto un milione di follower in cinque ore e 45 minuti, stessi numeri conquistati dall'attrice in cinque ore e 16 minuti.

Il video diventato virale

Un portavoce del popolare social network ha chiarito l’errore della pagina al sito Page Six: “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi a seguire l’account di Jen: il volume di interesse è incredibile. Stiamo lavorando attivamente a una soluzione e speriamo di riaprire la pagina senza problemi a breve.” Tutto si è effettivamente risolto in pochi minuti e la pagina di Jennifer Aniston è tornata online, continuando a raccogliere migliaia di follower al minuto.

Alla notizia del crash del social, causato dall’eccessivo numero di richieste di amicizie, Jennifer Aniston si è scusata postando un video esilarante: l’attrice, impegnata nella lettura del copione della serie di cui farà parte, prende il suo telefono, lo fissa per qualche secondo e quando si rende conto che il suo dispositivo non funziona più, lo posa sul tavolo. Le sue frustrazioni, però, sovrastano la calma e la portano a gettare rabbiosamente il cellulare a terra. Nel frattempo, le due persone in piedi accanto a lei si mostrano sorprese e confuse dalla sua reazione aggressiva. Anche in questo caso i numeri raggiunti sono da capogiro: 9 milioni e mezzo di visualizzazioni in 12 ore e oltre 40mila commenti.