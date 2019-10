Emma: svelata una nuova data dell'Instore Tour

di Matteo Rossini

Si allunga la lista delle città che nei prossimi giorni ospiteranno l’Instore Tour di Emma Marrone, tornata sulla scena discografica italiana con il nuovo album “Fortuna”, al momento stabile sul gradino più alto del podio degli album più acquistati su iTunes.

Emma Marrone: una nuova data per il pubblico

Nelle scorse ore la cantante di “Mondiale” ha annunciato gli appuntamenti che la vedranno protagonista in molte città italiane. Emma girerà il Bel paese in lungo e in largo per abbracciare il pubblico e regalare un incontro unico ai suoi fan, infatti per la prima volta l’Instore Tour sarà un momento esclusivo in cui i presenti potranno farle delle domande e sentirla cantare, come rivelato dalla stessa tramite il suo profilo Instagram che vanta oltre 4.200.000 di follower.

Poche ore fa Emma ha annunciato una nuova città del tour, a cui probabilmente se ne aggiungeranno ancora altre, si tratta di Bisceglie che ospiterà l’artista mercoledì 30 ottobre. Tutte le informazioni su location, orari e ottenimento dei pass sono disponibili sulla pagina Facebook della cantante, queste al momento le date confermate:

25 ottobre: Roma

26 ottobre: Napoli

27 ottobre: Torino

28 ottobre: Milano

29 ottobre: Firenze

30 ottobre: Bisceglie

31 ottobre: Palermo

Nel frattempo Emma (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) si gode il successo del disco che ha subito ottenuto commenti estremamente positivi da parte del pubblico e della critica.

Emma: il debutto sul grande schermo

Parallelamente la cantante si prepara al debutto sul grande schermo, infatti l’artista farà parte del cast del film “Gli Anni Più Belli”, la nuova pellicola di Gabriele Muccino in uscita nelle sale il 13 febbraio 2020. Nei giorni scorsi 01Distribution ha pubblicato il video con le prime immagini del film nelle quali è possibile vedere proprio una scena con protagonista Emma, intenta a festeggiare il matrimonio con Claudio Santamaria. Nel cast troveremo anche Micaela Ramazzotti, Nicoletta Romanoff, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino.