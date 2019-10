Riccanza Deluxe: chi è Mattia Mustica

Pensate di sapere proprio tutto su Mattia Mustica ? Forse non è così! In attesa dei nuovi episodi di #Riccanza Deluxe , in onda ogni martedì, alle 22.00, su MTV (canale Sky 130) , conosciamo più da vicino uno dei protagonisti.



Belli, giovani, benestanti e pieni di energia, queste sono solo alcune delle caratteristiche dei ragazzi di #Riccanza Deluxe che hanno conquistato il pubblico a suon di ironia e divertimento. Dopo aver scoperto tutto sul ragazzo dagli occhi di ghiaccio Nicolò Ferrari, sulle esplosive sorelle Giorgia e Alessia Morosi Visentin, sulla boss lady Cristel Isabel Marcon e sull'ironico Farid Shirvani, ora è il momento di conoscere meglio Mattia, il re delle feste.



Mattia Mustica: “Il lusso è svegliarmi la mattina ed è essere Mattia Mustica”

Fin da giovanissimo Mattia ha sempre avuto due grandi amori: la musica e il divertimento. Il ragazzo ha cominciato ad affacciarsi nel mondo dei party a soli sedici anni quando ha iniziato con l'organizzazione di alcune feste.

La sua passione è stata così forte che negli anni successivi ha continuato questo percorso fino ad arrivare a realizzare veri e propri eventi privati.

Parallelamente, il ragazzo ha coltivato anche la passione per la musica diventando il produttore di Astol & Daniel.

Mattia è pronto per portare il pubblico nel suo entusiasmante mondo fatto di risate, ironia, divertimento e tavoli in discoteca. In attesa delle nuove avventure, ecco il messaggio del ragazzo nel video di presentazione: “Sono Mattia Musica, ho ventuno anni, vengo da Grottaferrata. Non è come a Roma che ci sono tutti palazzi, abbiamo ognuno la propria villa, la propria piscina. Faccio il produttore, mi piace vestirmi griffato, di orologi ne ho ventisei. Il lusso è svegliarmi la mattina ed è essere Mattia Mustica”.