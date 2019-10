Già a maggio di quest’anno l’attore ha lanciato l'edizione limitata " Principe di Bel-Air " e a distanza di mesi è tornato di nuovo a rendere omaggio a “ The Fresh Prince of Bel-Air ”.

Will Smith ha lanciato una linea di abbigliamento sportivo ispirata alla sitcom che negli anni '90 ha regalato la fama all'attore, The fresh prince of Bel-Air. Il marchio si chiama Bel-Air Athletics e comprende 26 articoli in edizione limitata disponibili in edizione limitata fino al 14 ottobre.

Le linee di abbigliamento lanciate da Will Smith

La prima collezione lanciata da Will Smith, la Fresh Prince of Bel-Air, comprendeva diversi articoli d’abbigliamento che sono stati disponibili solo per tre giorni. Oltre a magliette e camicie erano previsti anche cappelli, portachiavi e quaderni. La Bel-Air Athletics, lanciata poche ore fa proprio dall’attore, è stata ideata per ricordare le divise atletiche indossate nella scuola Bel-Air Academy, della sitcom The fresh prince of Bel-Air. La collezione comprende 26 pezzi tra: tuta ginnica reversibile, giacche, t-shirt che cambiano colore con la luce, pantaloncini, camicie, felpe, nonché cappelli, calzini, borse da palestra, ciondoli e cover per cellulari.

Il lancio su Instagram

Will Smith ha diffuso il suo nuovo progetto sul suo profilo Instagram, condividendo un video di 60 secondi in cui indossa i diversi pezzi della collezione, che sono disponibili sul suo sito ufficiale. L’attore gioca a fare il modello non abbandonando lo stile della sitcom. Bel-Air athletics è la seconda collezione che Will Smith ha realizzato attraverso Westbrook inc, una società creata con sua moglie Jada Pinkett, Miguel Melendez e Kosaku Yada.

Il prossimo impegno al cinema

E’ reduce del grandissimo successo di Aladdin, in cui interpreta il genio della lampada. L’attore ha affermato che con il remake Disney ha raggiunto il più alto incasso della sua intera carriera. Il 10 ottobre, invece, tornerà sui grandi schermi in Gemini Man, in cui lo vedremo lottare contro la versione più giovane di se stesso. Il film è diretto da Ang Lee e vanta nel cast anche la presenza di Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong.

Will Smith: la passione per la musica

Oltre ad essere il più grande attore di Hollywood con cinque nomination ai Golden Globe e due al Premio Oscar (per il suo ruolo di Muhammad Ali in Alì e di Chris Gardner ne La ricerca della felicità), Will Smith è un bravissimo rapper tanto da aver vinto quattro Grammy Award. La sua passione per la musica è iniziata sin da ragazzo, collaborando con Jeff Townes e con il quale fondò il duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Ma dal 1997 al 2005 l’attore/cantante ha anche pubblicato ben quattro album in studio e una decina di singoli.