Gemini Man: il trailer del nuovo film con Will Smith

Da un lato Will Smith , dall'altro pure. "Gemini Man" è l'avvincente pellicola che vede alla regia Ang Lee, tre volte Premio Oscar per "I segreti di Brokeback Mountain", "Vita di Pi" e "La tigre e il dragone".

Una trailer di circa due minuti che in poche ore ha già ottenuto oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube. “Gemini Man” è il nuovo film con protagonista Will Smith che si appresta a conquistare le sale cinematografiche di tutto il mondo.

“Gemini Man”: alla regia il premio Oscar Ang Lee

La pellicola si preannuncia come uno dei grandi successi dell’anno dopo numerosi anni di lavorazione. La regia è stata affidata ad Ang Lee, una delle menti più creative, visionarie e originali di sempre della settima arte. Nel corso della sua carriera il regista ha inanellato numerosi riconoscimenti, tra i quali due Oscar come “Miglior regista” per “I segreti di Brokeback Mountain” nel 2006 e per “Vita di Pi” nel 2013 e uno come "Miglior film straniero" grazie allo spettacolare “La tigre e il dragone” nel 2000.

“Gemini Man”: la trama

“Gemini Man” è un’avvincente pellicola cinematografica che ha come protagonista uno degli artisti più popolari e influenti al mondo, ovvero Will Smith (clicca qui per vedere le foto più belle dell’attore americano).

Will, a breve impegnato nel ruolo del Genio all’interno di “Aladdin” di Guy Ritchie, ricoprirà un duplice ruolo all’interno del film: da un lato sarà il protagonista Henry Brogan, dall’altro il suo nemico. Infatti, la storia narra le vicissitudini di un assassino che questa volta si trova davanti all’avversario più temibile di sempre, ovvero il clone di se stesso venticinque anni più giovane.

“Gemini Man”: il trailer

Il film può contare su un cast di grande livello, infatti tra gli attori troviamo l’affascinante Clive Owen che ricoprirà il ruolo di Clay Verris, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong e Linda Emond.

Il trailer, dalla durata di circa due minuti, ha già ottenuto grandi consensi sul web, infatti nel giro di poche ore ha superato 100.000 visualizzazioni e oltre 1.500 commenti su YouTube.

Il filmato cammina su due binari paralleli mostrando i due diversi personaggi interpretati da Will Smith fino allo svelamento di ciò che è veramente la realtà. Una sequenza adrenalinica di immagini, inseguimenti e scontri fanno da contorno al filmato portando l’attesa del pubblico alle stelle.