Will Smith: chi è la moglie Jada Pinkett Smith

Will Smith è uno dei protagonisti del nuovo film Disney “Aladdin”, nei panni del Genio della lampada. Attore, rapper, produttore, ha vinto 4 Grammy Awards e ha ricevuto 4 candidature ai Golden Globe e 2 nomination ai Premi Oscar. Grande successo professionale che corrisponde anche ad altrettanto successo nella vita privata. L’attore è infatti sposato da 22 anni con la stessa donna, Jada Pinkett, con cui forma una delle coppie più belle e invidiate dello star system. Sempre al suo fianco anche nel lavoro, Jada Pinkett Smith è oggi un punto fermo nella vita di Will Smith, oltre che madre di due dei suoi figli.

Jada Pinkett: gli inizi come attrice

Jada Pinkett nasce a Baltimora il 18 settembre 1971 e, dopo il diploma in teatro, danza e coreografia alla Baltimore School for the Arts, decide di dedicarsi alla carriera di attrice. Partecipa alla sit com “Tutti al college” e nel 1993 debutta anche al cinema, con il film “Nella giungla di cemento”. Seguono poi “Il professore matto”, in cui recita accanto ad Eddie Murphy e “Scream 2”. Nel 1995 conosce Will Smith, che all’epoca era ancora sposato con l’attrice Sheree Zampino. La loro relazione comincia proprio mentre l’attore sta per lasciare l’ex moglie, dopo soli 3 anni di matrimonio e un figlio, Trey. Dopo due anni, Jada Pinkett diventa la signora Smith e nel 1998 nasce il primo figlio della coppia, Jaden, seguito nel 2000 dalla piccola di casa, Willow. Contemporaneamente, Jada Pinkett Smith continua a lavorare come attrice: in “Bamboozled” di Spike Lee, “Alì”, accanto al marito Will Smith, “Matrix reloaded”, “Matrix revolution”, “Collateral”, solo per citare alcuni dei film interpretati. Dal 2001 al 2011 è anche protagonista della serie tv “Hawthorne - Angeli in corsia”, mentre nel 2014 è nel cast della serie televisiva “Gotham”.

La carriera da cantante di Jada Pinkett Smith

Nella famiglia Smith l’arte si pratica a 360 gradi e Jada non è da meno: la moglie di Will Smith è anche cantante. Dal 2002 è la voce della band nu metal Wicked Wisdom, con cui ha inciso due album, “My Story” nel 2004 e “Wicked Wisdom” nel 2006. Nel 2005 la band ha suonato all’Ozzfest. L’ultimo singolo risale al 2013, “Stuck”.

Filantropia e beneficenza

Insieme al marito Will Smith, Jada Pinkett ha dato vita nel 1996 alla “Will and Jada Smith Family Foundation”, che si occupa di sostenere progetti educativi rivolti alle famiglie dei bambini meno abbienti. La coppia è sempre in prima linea quando si tratta di raccogliere fondi per le persone bisognose o per le popolazioni colpite da tragedie e catastrofi naturali. Nel 2006 la Fondazione ha finanziato con un milione di dollari la School of Arts di Baltimora, dove Jada ha studiato da adolescente. Will Smith e la moglie Jada sono anche soci in affari, con un fatturato che supera i 240 milioni di dollari. L’attore è nella lista dei più pagati di Hollywood, inoltre, ha investito in aziende in diversi settori: cosmetica, ristorazione, profumi e anche in una squadra di calcio. Will e Jada Pinkett Smith hanno smentito più volte la propria appartenenza a Scientology.