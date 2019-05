Will Smith: chi sono suoi figli Jaden, Willow e Trey

Attore, rapper, produttore cinematografico ma anche marito e padre di tre splendidi ragazzi: Will Smith può ritenersi un uomo molto fortunato, sia dal punto di vista professionale che da quello privato. Il Genio della lampada dell’ultimo Aladdin di Guy Ritchie ha avuto un figlio dal primo matrimonio e due dall’attuale moglie. Vediamo chi sono e cosa fanno Trey, Jaden e Willow, i figli di Will Smith.

Trey Smith, il figlio avuto dal primo matrimonio

Will Smith si è sposato due volte, la prima con l’attrice Sheree Zampino, nel 1992. Da questa unione è nato Trey, l’11 novembre dello stesso anno. Il matrimonio con Sheree non è durato molto, solo tre anni, anche perché Will Smith si è reso conto subito di non aver sposato la donna giusta, come ha confessato in alcune interviste successive. Il rapporto con Trey, oggi 26enne, non è stato tutto rose e fiori all’inizio: l’attore ha lasciato la madre quando il figlio aveva poco più di tre anni e, crescendo, il ragazzo si era sentito abbandonato dal padre. Oggi i due hanno recuperato il rapporto padre-figlio e sono anche ottimi amici. Trey (il cui nome completo è Willard Carroll III Smith) ha seguito le orme del padre ed è comparso già all’età di 5 anni nel video della canzone di Will Smith “Just The Two Of Us”, dedicata proprio a lui. A 12 anni ha condotto i red carpet dei Nickelodeon Kid’s Choice Awards e, dopo una serie di comparsate, col nome d’arte di Dj AcE si mette a produrre canzoni, soprattutto per i due fratelli Jaden e Willow. Dal profilo Instagram del ragazzo vediamo che è anche molto attivo come influencer e che ha una vera e propria venerazione per suo padre Will Smith. Nonostante sia legatissimo alla mamma Sheree Zampino, Trey ha un buon rapporto anche con Jada Pinkett, la seconda moglie di Will Smith.

Jaden Smith, il secondogenito

Nel 1997 Will Smith si risposa con Jada Pinkett, la donna che è al suo fianco da 22 anni e che oggi è anche sua socia in affari. Dal matrimonio sono nati due bambini, oggi ragazzi: Jaden e Willow. Jaden Smith è nato l’8 luglio 1998 e ha debuttato come attore nel film “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, accanto a suo padre Will. Dopo altri 2-3 film, il ragazzo ha deciso di volersi dedicare quasi esclusivamente alla musica. Ha debuttato duettando con Justin Bieber nella canzone “Never say never” e nel 2012 ha pubblicato il suo primo mixtape, “The cool cafe”. Il primo album “Syre” è uscito nel 2016, mentre nel 2018 Jaden ha fatto uscire una rivisitazione chitarristica del disco, “Syre: the electric album”. Jaden Smith è anche un vero e proprio influencer su Instagram: il rapper ha anche lanciato una sua linea di abbigliamento e ha fatto molto discutere la scelta di posare come modello per alcune campagne di moda di abbigliamento femminile. Il ragazzo ha giustificato la sua scelta come tentativo di combattere il bullismo e gli stereotipi di genere. Dopo una relazione con Sarah Snyder dal 2015 al 2017, Jaden ha deciso di fare coming out e ha dichiarato di avere una relazione con il famoso rapper Tyler The Creator.

Willow Smith, la piccola di casa

Nata il 31 ottobre 2000, Willow è la seconda figlia nata dal matrimonio di Will Smith con Jada Pinketts. Inevitabilmente, anche la piccola di casa ha seguito le orme paterne e ha debuttato a soli sette anni nel film “Io sono leggenda”, con protagonista proprio Will Smith. Nel 2010, a soli 10 anni, Willow esordisce anche come cantante e firma un contratto con l’etichetta di Jay-Z. Dopo diversi singoli, tra cui “Fireball”, con il featuring di Nicki Minaj, la giovane Smith ha pubblicato il primo album nel 2015, “Ardipithecus”. Il suo secondo album, “The 1st”, risale al 2017. Willow deve il suo nome all’omonimo personaggio del telefilm “Buffy l’ammazzavampiri”. Come i suoi fratelli, anche Willow è seguitissima sui social ed è molto richiesta dai principali brand di moda per adolescenti e ragazze. Sia Willow che Jaden Smith non hanno frequentato la scuola ma hanno seguito le lezioni a casa.