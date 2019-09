A distanza di una settimana dalla notizia divulgata dalla cantante salentina circa le sue condizioni di salute, Emma Marrone ha fatto sapere che “è stata dura, ma è andata”.

Il ritorno sui social

Dopo giorni di silenzio Emma Marrone è tornata a scrivere sul suo profilo Instagram e questa volta lo ha fatto pubblicando la foto del braccialetto che ha indossato in ospedale durante il suo ricovero. A raccontare ulteriori dettagli sulla sua condizione è stata proprio la cantante di “Io sono bella”:

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura... ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene❤ EMMA”

I messaggi degli amici e di Vasco Rossi

La notizia che tutti aspettavano è stata accolta da migliaia di apprezzamenti e parole di sincera felicità e supporto. Tra i tantissimi colleghi e amici ad aver lasciato un pensiero ci sono: Loredana Bertè, Jovanotti, Paola Turci, il regista Ferzan Ozpetek, la sua amica Alessandra Amoroso, Elisa, Tiziano Ferro ed Ermal Meta. Tutti, a modo loro, hanno espresso vicinanza alla cantante. Anche il mitico Blasco ha pubblicato sul suo profilo una foto di Emma Marrone mentre fa il segno di vittoria, con una didascalia che riprende il ritornello della canzone che ha scritto per lei: “Io sono bella sono bella sono bella sì…Io sono bella sempre. Vai Emma!!”.

Pochissimi istanti dopo è arrivata la risposta di Emma Marrone: “Vasco del mio cuore”.

Il rocker italiano per la cantante non rappresenta solo l’autore di un suo brano di successo, bensì l’idolo da quando era una ragazzina e, infatti, quando ha annunciato la collaborazione ha scritto: “È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri con la collaborazione di due giovani autori, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole. E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo ... si me la godo di brutto. Vasco è Vasco ... ed io per lui sono bella. E non solo ... E se lo dice lui ... ”.