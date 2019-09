Elisa, fuori il video di "Tua per sempre"

A nemmeno 24 ore dalla pubblicazione, il video ufficiale del nuovo singolo Tua per sempre di Elisa ha fatto il pieno di like ottenendo anche numerosi commenti entusiasti e oltre 100mila visualizzazioni.

Tua per sempre: il videoclip

Il lancio del singolo è avvenuto il 13 settembre e già dal primo ascolto ha conquistato il cuore di tutti i romantici grazie al testo, alla musica e soprattutto alla meravigliosa voce di Elisa. A distanza di dieci giorni dall’uscita del pezzo la cantante di Monfalcone ha reso disponibile anche il videoclip di Tua per sempre, brano contenuto nell’album Diari aperti.

Il testo della canzone è firmato da Davide Petrella ed è ispirato a una storia tanto commovente quanto vera, quella di una lettera di una moglie indirizzata al marito soldato, scritta in tempo di guerra negli anni Quaranta. Il video è diretto da Attilio Cusani con la produzione di Antonio Giampaolo per la Maestro Production e vede protagonista è la stessa Elisa. Le prime immagini ritraggono la cantante di profilo e in penombra davanti all’asta del microfono mentre canta con cappello in testa e capelli lunghi dietro la schiena. Pochi istanti dopo inizia a muoversi sinuosamente e per tutta la durata del videoclip si assiste a una contrapposizione tra luci, ombre e bianchi e neri e tra mari e monti, che riprende le suggestioni del brano.

Il successo di Vivere tutte le vite

Pubblicato il 26 ottobre 2018 dall'etichetta Universal Music Italia, Diari aperti è il decimo album di Elisa. Ha ricevuto il disco di platino per aver superato le 50mila copie vendute. Tra i singoli estratti ci sono: Quelli che restano in duetto con Francesco De Gregori e Se piovesse il tuo nome, Anche fragile, Vivere tutte le vite e Tua per sempre.

Prima dell’uscita del nuovo singolo, Vivere tutte le vite, cantata in featuring con Carl Brave, è stato un enorme successo. Il singolo fa parte delle Hit Summer 2019 e il suo videoclip ha raggiunto 8.833.285 visualizzazioni.

Elisa, i live in giro per l’Italia

A novembre l'artista tornerà a esibirsi nei palasport. Dopo il tour europeo e dopo la pausa estiva in compagnia del suo amico e collega Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Elisa tornerà in tour. Il primo appuntamento è in programma il 19 novembre Jesolo, al Palainvent.

Di seguito le date in calendario ad oggi confermate:

19 novembre Jesolo (Ve) - PalaInvent

25 novembre Torino – Pala Alpitour

27 novembre Assago (Mi) – Mediolanum Forum

30 novembre Brescia - Brixia Forum

4 dicembre Bari – Pala Florio

6 dicembre Acireale (Ct) - Pal'art Hotel

9 dicembre Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

12 dicembre Firenze – Mandela Forum

17 dicembre Roma – Palazzo Dello Sport