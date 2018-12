Piante, le specie più particolari scoperte nel corso del 2018

Nel corso dei secoli sono state scoperte tantissime tipologie di piante diverse, ma in natura ne esistono ancora molte sconosciute all’uomo e ogni anno ne vengono individuate quasi 2.000 in tutto il mondo. Durante il 2018, gli scienziati del Royal Botanic Gardens di Kew, nel Regno Unito, hanno identificato 100 nuove specie. Tra le più particolari non mancano una pianta carnivora e un’orchidea esotica.

Lebbiea Grandiflora

Il professor Aiah Lebbie ha scoperto una pianta inusuale abbarbicata sulle rocce presenti nelle vicinanze di una cascata in Sierra Leone. Ne ha raccolto un campione e lo ha inviato al Royal Botanic Gardens, dov’è stata identificata come una nuova specie. Gli scienziati hanno deciso di dare alla pianta il nome Lebbiea Grandiflora, in onore del suo scopritore.

“Possiede delle caratteristiche uniche, non presenti in nessun’altra pianta della famiglia a cui appartiene. Non appena l’ho vista ho capito subito di essermi imbattuto in qualcosa di speciale”, spiega il professor Lebbie. “Ora il mio nome sarà per sempre associato a questa nuova specie”.

La pianta è stata classificata come specie in pericolo critico. Aiah Lebbie l’ha trovata in un’area minacciata dalle estrazioni minerarie e da un progetto idroelettrico e gli scienziati ritengono che si estinguerà nell’arco di pochi anni.

Altre specie particolari

Nepenthes biak è una nuova pianta carnivora che è stata scoperta sulla piccola isola di Biak, in Nuova Guinea. La sua esistenza è minacciata dal turismo. “Viene tolta dal suo habitat naturale e venduta ai turisti”, spiega Martin Cheek, un botanico del Royal Botanic Gardens. “Se non inizierà a essere tutelata, molto presto si estinguerà”. Le piante carnivore si prestano a svariati utilizzi nel settore della medicina e il loro potenziale non è ancora stato esplorato del tutto. Un’altra nuova specie, chiamata Kindia gangan, è stata scoperta nelle vicinanze di Kindia, una città della Guinea. Appartiene alla stessa famiglia della pianta del caffè e sembra che potrebbe avere delle proprietà antitumorali.

Una splendida orchidea a rischio di estinzione, nota col nome di Paphiopedilum papilio-laoticus, è stata individuata per la prima volta a Vientiane, la capitale del Laos, dove stava venendo venduta illegalmente.

Alcuni campioni dell’igname rampicante sono stati riconosciuti dai botanici di Kew grazie una vecchia foto che avevano ricevuto nel 2002.