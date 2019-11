Come si calcolano gli anni umani dei cani, ecco la formula

È vero che per un cane un anno corrisponde a sette anni umani? A quanto pare no. A smentire questa diffusissima convinzione è un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’università di San Diego e pubblicato sul sito BioArxiv. La ricerca, basata sull’analisi del Dna dell’animale durante le varie fasi della crescita, ha permesso di scoprire la formula matematica che consente di calcolare con precisione gli anni umani dei propri amici a quattro zampe.

La metilazione del Dna

Nel corso dello studio, i ricercatori si sono concentrati sulla metilazione del Dna, un meccanismo epigenetico che può essere utilizzato per calcolare l’età dell’uomo. Questo processo prevede che, con l’avanzare dell’età, al genoma vengano aggiunti dei gruppi metilici, che possono modificare l’attività di un segmento del Dna, senza tuttavia cambiare la sequenza dei nucleotidi. Per capire come calcolare gli anni umani dei cani, i ricercatori, guidati dai genetisti Tina Wang e Trey Ideker, hanno confrontato l’orologio epigenetico di 320 uomini fino a 105 anni di età e di 133 topi con quello di 104 Labrador Retriever a vari stadi di crescita.

Il calcolo degli anni

Analizzando i risultati ottenuti, gli studiosi hanno stabilito che, in alcune fasi dello sviluppo, è possibile trovare l’età umana del migliore amico dell’uomo utilizzando questa formula: età umana = 16 * ln(anni del cane) + 31. Moltiplicando il logaritmo naturale dell’età di un cane per 16 e aggiungendo 31 è possibile scoprire quanti anni avrebbe se fosse un essere umano. “Usando la formula è possibile scoprire che, in alcune fasi cruciali della crescita, sette settimane in un cane corrispondono a nove mesi nell’uomo”, spiegano gli autori dello studio. “Anche l’aspettativa di vita è simile: 12 anni per i labrador e 70 per gli uomini. Altre fasi non sono invece così allineate. I cani, per esempio, raggiungono la maturità sessuale prima degli uomini, e da quel momento fino alla mezza età la loro evoluzione è molto diversa da quella degli esseri umani. Ma nei cani la metilazione rallenta con l’età, e quindi gli umani possono ‘allinearsi’”, concludono gli esperti.