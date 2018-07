L’Italia eccellenza nei premi europei alla ricerca

Dei 403 premi assegnati in queste ore dal Consiglio Europeo per la Ricerca (Europeran Research Council), i noti Erc Starting Grants, 42 sono stati impartiti a ricercatori italiani. Siamo al secondo posto dopo la Germania, che vanta 73 premiati.

Grants assegnati agli italiani

Sono solo 12 su 42 i ricercatori premiati attivi in Italia: i restanti 30 grants sono infatti stati assegnati ai “cervelli in fuga”. Maria Rosa Antognazza, Alessandra Sciutti e Alessandro Gozzi, sono 3 studiosi dell’Istituto Italiano di Tecnologia (lit) che hanno ricevuto il riconoscimento sia per le ricerche avanzate sui robot, sulle malattie del neurosviluppo, quali la schizofrenia e l’autismo, che per la realizzazione di dispositivi per la medicina rigenerativa.

L’Italia ha avuto un premio in meno rispetto all’anno scorso (erano stati 43 su 406). Nel 2017 si è classificata terza in Europa con il 10,6% dei premi totali; dopo la Germania con 65 Erc e la Francia con 48.

Gli Erc Starting Grants nel dettaglio

Gli Erc sono dei veri e propri finanziamenti europei messi direttamente a disposizione dei giovani premiati. Un ammontare complessivo di 603 milioni di euro e un premio massimo di 1,5 milioni di euro a ogni ricercatore, con cui il singolo premiato può autofinanziare le ricerche per 5 anni, avendo anche la possibilità di mettere insieme un vero e proprio gruppo di ricerca. Gli Erc sono parte integrante del programma di ricerca e innovazione europeo Horizon 2020. Per il secondo anno consecutivo circa il 40% dei premiati, selezionati tra 3170 candidature, è rappresentato dai ricercatori. Le candidature vengono valutate da un gruppo di esperti, selezionati dal consiglio scientifico del Cer sulla base della loro reputazione e delle competenze in ambito scientifico.

Lo studio di Maria Rosa Antognazza

Maria Rosa Antognazza, una delle ricercatrici italiane che lavora al centro lit di Milano, che è stata premiata grazie al suo studio incentrato su un possibile utilizzo della luce come terapia per la rigenerazione dei tessuti danneggiati, si racconta visibilmente emozionata: “Ho ricevuto la notizia il mio primo giorno di ferie e quindi ho passato delle vacanze bellissime, anche il rientro non è stato difficile”, le sue parole.

“L’obiettivo della sua ricerca - ha spiegato- è quello di studiare la funzione e il destino delle cellule, attraverso biomateriali sensibili alla luce, capaci di trasferirla alle cellule".

"Un campo di ricerca - ha concluso - che prende il nome di fotoceutica, con possibili applicazioni nel settore delle neuroscienze e della medicina rigenerativa".