Scoperti otto nuovi geni associati ai capelli rossi

Sono stati identificati i geni che rendono rossa la capigliatura. Uno studio compiuto da un team di ricercatori britannici dell'Università di Edimburgo e dell'Università di Oxford ha dimostrato che il colore rosso dei capelli non sarebbe determinato da un solo gene, bensì da ben 8 varianti genetiche.

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communication, gli esperti hanno analizzato dettagliatamente i Dna di 350.000 individui, grazie alle informazioni contenute nella Biobanca del Regno Unito. Nello specifico hanno concentrato le loro ricerche sulle informazioni genetiche riguardanti le persone con discendenza europea, in quanto tra di esse vi è una maggiore varietà della colorazione dei capelli.

Analizzato il Dna di 350.000 inglesi

Confrontando i Dna degli individui con capigliatura di colorazione rossa con persone more o castane, gli esperti sono riusciti a identificare otto geni, finora sconosciuti, associati ai capelli rossi. Tra di essi, vi sarebbero inoltre delle differenze genetiche in grado di ‘attivare’ o ‘spegnere’ il gene MC1R, precedentemente considerato come solo e unico responsabile della particolare colorazione della capigliatura. Ciò che ha colpito i ricercatori è che nonostante tutti gli individui con i capelli rossi posseggano la doppietta del gene MC1R, la sua presenza non sarebbe associata unicamente a questo colore di capelli. Vi sono, infatti, Dna di persone more e castane con la specifica doppietta genetica.

Lo studio nel dettaglio

I ricercatori, guidati da Michael Morgan dell’Università di Oxford e da Erola Pairo-Castineira dell’Università di Edimburgo, sono anche riusciti a individuare 200 differenti mutazioni genetiche responsabili di tutte le gradazioni di colore, partendo dal moro e dal castano scuro, fino al biondo. Alcune di queste sarebbero anche responsabili della struttura del capello, riccia o liscia.

“Abbiamo potuto sfruttare il potere della Biobanca del Regno Unito”, per realizzare uno studio genetico che ha coinvolto mezzo milione di inglesi e “ci ha permesso di fare luce su ciò che ci rende diversi e unici”, spiega Ian Jackson dell’Università di Edimburgo.