Tutti i pericoli delle tinte per capelli

Se avete fatto almeno una volta nella vita una tinta per capelli vi avranno proposto le famose tinte senza ammoniaca. Ma l’ammoniaca è davvero un problema? Ha un cattivo odore e la usiamo in casa per pulire vetri e pavimenti, potremmo pensare che mettersela in testa non sia il massimo. Ma con cosa la sostituiscono? Con una sostanza peggiore: la monoetanolammina.

Ce lo spiega nello speciale “Veleni quotidiani” di Sky TG24, Fabrizio Zago, chimico industriale e autore del sito https://www.ecobiocontrol.bio/ .

Basta guardare le schede di sicurezza dei singoli ingredienti. L’ammoniaca è nociva se ingerita. La monoetanolammina? Nociva se ingerita, nociva se inalata, nociva se a contatto con la pelle. E quando facciamo una tinta per capelli il contatto con la pelle c’è sicuramente. A differenza dell’ammoniaca la monoetanolammina è inodore e quindi non ci accorgiamo di quello che stiamo respirando.

L’allergia alla parafenilendiammina

“Il vero veleno è la parafenilendiammina”. Non usa giri di parole il professor Paolo Pigatto, primario di dermatologia dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Questa sostanza e i suoi derivati sono tra i più potenti allergeni in circolazione. E non basta tenersi lontani dalle tinte per capelli. La parafenilendiammina si usa anche come colorante in alcuni tessuti e pellicce, oltre che in molti oggetti di gomma.

Questa sostanza è tossica, ma consentita in quantità limitata nelle tinte per capelli, perché si pensa che le donne se la facciano una volta al mese e quindi ci sia tutto il tempo per smaltirla. Ma che dire dei parrucchieri? “Se un parrucchiere è bravo dovrebbe fare almeno una decina di tinte al giorno e l’esposizione alla parafenilendiammina è ben più alta” ci spiega Michele Rinaldi, parrucchiere che per continuare a lavorare ha eliminato tutte le tinte dal suo salone, sostituendole con erbe tintorie. Difendersi da questa sostanza non è semplice. Uno studio svedese ha recentemente dimostrato che la parafenilendiammina riesce a penetrare attraverso i guanti protettivi

Marta Ricci ex parrucchiera è finita in ospedale dopo uno shock anafilattico al termine di una giornata di lavoro. La sua pagina facebook, “per chi è allergico alle tinte per capelli” ha raccolto l’adesione di circa duemila donne in pochi mesi.

In commercio –spiega Marta- ci sono molte tinte che dichiarano di non avere parafenilendiammina ma di fatto creano gli stessi problemi di allergia perché ne contengono dei derivati o sostanze simili. “Può sembrare una cosa di poca importanza ma per una donna di 30 anni tenersi i capelli bianchi può diventare un vero problema”.