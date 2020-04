Il 27 maggio 2020 sarà un giorno importante per l’esplorazione spaziale. In questa occasione, la capsula Crew Dragon di SpaceX partirà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale con a bordo gli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (in florida), segnando l’inizio della prima missione con equipaggio dal suolo americano dal luglio 2011, quando avvenne il ritiro dello Shuttle. A causa dell’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24), nessun curioso potrà assistere al lancio, che sarà osservato solo dal personale autorizzato e da un numero limitato di giornalisti. Nota come Demo-2, la missione rappresenterà anche il primo lancio con equipaggio della capsula Crew Dragon.

Le caratteristiche della missione Demo-2

In risposta all’epidemia di coronavirus Sars-CoV-2, la Nasa ha interrotto molte delle sue attività, ma ha portato avanti tutte quelle relative alla Stazione Spaziale Internazionale, tra cui il ritorno sulla Terra di Andew Morgan, Jessica Meir e Oleg Skripochka. Oggi, venerdì 17 aprile, i tre astronauti sono atterrati in Kazakistan a bordo della navetta Soyuz e sono stati accolti da un pianeta profondamente diverso da quello che si erano lasciati alle spalle sei mesi fa. Il 27 maggio inizierà la missione Demo-2 che porterà Doug Hurley e Bob Behnken, entrambi ex piloti militari e astronauti veterani, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale trascorreranno 110 giorni. Al termine dell’esperienza torneranno sulla Terra a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Oltre a Demo-2, la Nasa ha annunciato anche la prima missione ufficiale, denominata United States Crew Vehicle mission 1 e programmata per agosto 2020, che porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale quattro astronauti: Michael S. Hopkns, Victor J. Glover, Soichi Noguchi e Shannon Walker. Oltre ai voli con i cosmonauti, sia SpaceX che Boeign progettano di portare nello spazio anche dei turisti a partire dal 2021.