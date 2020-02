Un nuovo storico accordo firmato da SpaceX apre le porte al turismo nello spazio, che potrebbe diventare realtà prima di quanto si pensi. La compagnia fondata da Elon Musk ha avviato una collaborazione con Space Adventures per mandare i primi turisti in orbita a bordo di una capsula spaziale Crew Dragon già nel 2021, come riportato da space.com. Fino a questo momento, soltanto pochi clienti benestanti, tra cui il cofondatore di Microsoft Charles Simonyi, hanno avuto l’opportunità di prendere parte alle gite spaziali organizzate da Space Adventures, ma grazie al nuovo programma i privati cittadini potranno raggiungere altitudini ancora maggiori.

SpaceX, gite nello spazio per turisti

Entro il 2021 le capsule di SpaceX Crew Dragon potrebbero portare quattro passeggeri per volta nello spazio, un viaggio in orbita dalla durata di cinque giorni che permetterà ai turisti di guardare la Terra da una prospettiva totalmente nuova. Come spiegato dalla presidente di SpaceX Gwinne Shotwell a space.com, il nuovo accordo siglato con Space Adventures “apre una strada che renderà possibili i viaggi nello spazio per coloro che sognano di farlo”. La compagnia di turismo spaziale utilizzerà il razzo Falcon 9, anch’esso dell’azienda fondata da Musk, per lanciare la Crew Dragon con a bordo quattro persone: l’itinerario non prevede una visita alla Stazione Spaziale Internazionale al contrario di quanto fatto da alcuni clienti che hanno volato in passato con Space Adventures. Tuttavia, la compagnia di turismo spaziale precisa che i passeggeri coinvolti “avranno l’opportunità per infrangere il record di altitudine per i voli spaziali di privati cittadini".

I prezzi per viaggiare nello spazio

Ma quanto costerà andare nello spazio da turista? Al momento SpaceX e Space Adventures non hanno ancora annunciato i prezzi ufficiali per acquistare un posto a bordo della capsula spaziale. In ogni caso, nonostante l’obiettivo di realizzare i primi voli nel 2021, il debutto del nuovo programma sarà legato al successo delle prime missioni in cui SpaceX trasporterà alcuni astronauti della Nasa verso la Stazione Spaziale Internazionale, previste per i prossimi mesi dopo i test senza equipaggio condotti, non senza problemi, nel corso del 2019 e a inizio 2020.