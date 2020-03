Nasa, i colori di Saturno nella foto astronomica del giorno

L’Astronomy Picture of the Day (APOD), un’interessante iniziativa per cui ogni giorno la Nasa segnala uno scatto astronomico particolarmente suggestivo e degno di menzione, ha decretato per oggi, 30 marzo, la foto “The Colors of Saturn from Cassini” come quella da premiare.

Lo scatto di Cassini

L'immagine, processata da Judy Schmidt, arriva direttamente da Cassini–Huygens, una missione robotica interplanetaria congiunta che vede protagoniste la Nasa, l’European Space Agency (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), lanciata nel 1997 con il compito di studiare il sistema di Saturno, comprese le sue lune e i suoi anelli. La sonda si componeva di due elementi, l'orbiter Cassini della Nasa e il lander Huygens dell'ESA e proprio il suggestivo scatto, ottenuto nel 2005, arriva direttamente da Cassini. In primo piano, nell’Apod del giorno, si vede solo leggermente ingrandito ciò che un essere umano vedrebbe se potesse avvicinarsi al gigantesco ed affascinante mondo dagli anelli di Saturno.

Lo scatto di Saturno ( NASA, ESA, JPL, ISS, Cassini Imaging Team; Processing & License: Judy Schmidt)

Tra blu e oro

Cassini, che ha orbitato intorno a Saturno dal 2004 al 2017, mostra i maestosi anelli di Saturno che appaiono come una linea curva, di colore marrone, in parte dovuto dal bagliore a raggi infrarossi che emanano. Gli anelli mostrano al meglio la loro complessa struttura anche grazie alle ombre scure che si creano sulla parte superiore del pianeta. L'emisfero settentrionale di Saturno, spiegano gli esperti, può apparire in parte blu per la stessa ragione per cui i cieli della Terra possono apparire blu. Ciò è dovuto alle molecole presenti nelle porzioni prive di nuvole delle atmosfere di entrambi i pianeti, in cui è molto più facile che venga diffusa una luce blu rispetto ad una rossa. Quando si guarda in profondità nelle nuvole di Saturno, tuttavia, una tonalità color oro naturale può apparire evidente. Non è noto perché l’area meridionale di Saturno non mostri la stessa tonalità blu, ma secondo gli astronomi una spiegazione potrebbe essere legata al fatto che in quell’area del pianeta le nuvole siano più alte.